أطلق عليهم النار.. القبض على المتهم بإصابة شخصين فى مشاجرة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورا مدعوما بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من إصابته بطلق نارى حال تصادف مروره بجوار مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع بالإسماعيلية.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 / أغسطس المنقضى وأثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم تصادف مروره بجوار مشاجرة بين شخصين قام على إثرها أحدهما بإطلاق أعيرة نارية بإستخدام سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لإصابته بشظايا بالجسم ، كما تبين أنه بذات التاريخ تبلغ للقسم المشار إليه من إحدى المستشفيات بإستقبلها الشخص الآخر بالمشاجرة (عامل "مصاب بشظايا بالجسم" ، مقيم بذات الدائرة) وبسؤاله قرر بتضرره من ذات المشكو فى حقه لقيامه بإطلاق أعيرة نارية عليه وإحداث إصابته لخلافات مالية بينهما.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقميم ذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح النارى المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

