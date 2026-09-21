روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

خطفت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالة أنيقة خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست 2026، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الأوف وايت المائل للذهبي، بتصميم أنيق جمع بين الفخامة والأنوثة.

تفاصيل إطلالة روجينا..

وجاء الفستان بتصميم مجسم من الجزء العلوي، مع تفاصيل لامعة وتطريزات بارزة على التنورة الواسعة، بينما أضافت روجينا كابًا طويلًا وشفافًا مزينًا بالتطريزات، منح إطلالتها لمسة ملكية لافتة.

واكتملت الإطلالة بمجوهرات بسيطة وناعمة، إلى جانب تسريحة شعر مرفوعة أبرزت تفاصيل الفستان والكاب، مع مكياج هادئ ومتناسق مع درجات الإطلالة.

وتتميز روجينا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.