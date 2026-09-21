أنا فاتحة بيت.. مروة عبد المنعم: اتجهت لتقديم البرامج من أجل التواجد والالتزامات المادية| خاص

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن أسباب اتجاها لتقديم البرامج، وذلك أثناء حلولها ضيفة على موقع صدى البلد لتكريمها عن مسرحية سما.

وقالت مروة عبد المنعم في تصريحات خاصة: لازم أبقي متواجدة، أنا دلوقتي لو مش مذيعة، هبقي قاعدة في بيتنا، ودي مهنة بتدخلي كل شهر فلوس، أنا فاتحة بيت ومعنديش مشروع وعندي التزامات مادية، أنا مهنتي التمثيل وده خطأ عملته في حياتي، هموت لو موقفتش قدام كاميرا وهحس إني ماليش قيمة.

مسرحية سما:

ويُعد عرض «سما» من أبرز العروض المسرحية التي لاقت إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، حيث ينتمي إلى نوع المونودراما، وتعتمد أحداثه على أداء تمثيلي مكثف تقدمه مروة عبد المنعم بمفردها على المسرح، في تجربة إنسانية مؤثرة تسلط الضوء على قضايا المرأة والتحديات النفسية والاجتماعية التي تواجهها.

وكان العرض قد حصد عدة جوائز خلال مشاركته في المهرجان القومي للمسرح، من بينها جائزة أفضل ممثلة دور أول لمروة عبد المنعم، بالإضافة إلى جوائز في عناصر فنية أخرى مثل الإضاءة والديكور، كما نال إشادات كبيرة من لجنة التحكيم والنقاد.