قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق وعمان في مواجهة قوية بافتتاح مشوار «خليجي 27» بجدة
كل ما يتردد غير صحيح .. إبراهيم حسن ينفي أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر
رئيس سوريا لسلطات الاحتلال: غيروا سياستكم
أسعار العيش السياحي والفينو.. شعبة المخابز تكشف حقيقة الزيادة
جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب
فاكهة الفريق.. هشام نصر: لم أكن أريد الاستغناء عن «بيزيرا» لكن الزمالك أمام كارثة مادية
قد تكون الأشد عنفا.. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات ظاهرة "نينيو"
شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي
خبير نقل دولي: أسعار إيجار ناقلات النفط العملاقة في مضيق هرمز وصلت إلى مليون دولار في اليوم
الأخطاء ممنوعة | قبل مواجهة الزمالك .. «عموتة» يُوجّه رسالة قوية للاعبي الأهلي
مصر الرقمية تتيح خدمة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا لطلاب المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة وهذه حقيقة.. ولا أحد ينافسني

احمد العوضي
احمد العوضي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علق الفنان أحمد العوضي علي نجاح فيلم «صقر وكناريا» للفنان محمد إمام، مؤكدًا أن الفيلم حقق إيرادات أعلى من أعماله السينمائية، مشيرًا إلى أنه حرص على تهنئة محمد إمام بهذا النجاح.

وقال أحمد العوضي خلال بودكاست «قصتي»: «فيلم محمد إمام صقر وكناريا جاب إيرادات أكتر مني، وبعتله على الواتس آب وقولتله مبروك، ولكن في الدراما أنا الأعلى مشاهدة، ومزعلتش من عمرو سعد لما قال عكس كده».

وتطرق العوضي إلى مسلسلاته، موضحًا أنه يشارك في صناعة أفكار أعماله، كما تحدث عن عدد من الفنانات اللاتي شاركن في مسلسلاته وحققن نجاحًا، قائلًا: «المسلسلات بتاعتي بتكون من فكرتي، وبشارك في صناعة نجمات في أعمالي منهن كارولين عزمي وسارة بركة، والرهان الأهم بالنسبة لي يارا السكري، وبعد نجاحها في فهد البطل محمد إمام خدها في فيلم صقر وكناريا».

وكان أحمد العوضي قد قال خلال بودكاست «قصتي»: «أنا الأعلى مشاهدة ودي الحقيقة، والأكثر جماهيرية وقربًا من البسطاء في الشارع.. ومفيش حد بينافسني في الحتة دي».

أحمد العوضي يستعد لـ«سلطان الديب»

ويستعد أحمد العوضي لخوض منافسات موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «سلطان الديب»، الذي كشف عن تفاصيل جديدة بشأنه، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وسيكون مختلفًا عن الأعمال التي قدمها من قبل على مستوى الشخصية والأحداث.

وقال العوضي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إن «سلطان الديب» سيكون تجربة مختلفة عن أعماله السابقة، موضحًا أن الجمهور على موعد مع عدد كبير من المفاجآت خلال الأحداث.

وأضاف أن التحضيرات الخاصة بالمسلسل تجرى خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن فريق العمل يعمل على الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالمسلسل قبل بدء التصوير.

ويأتي «سلطان الديب» ضمن الأعمال المقرر عرضها في موسم رمضان 2027، مع استعداد أحمد العوضي لتقديم شخصية جديدة ضمن أحداث العمل.

أحمد العوضي نجاح فيلم «صقر وكناريا محمد إمام تصريحات العوضي اعمال محمد امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

الذهب

الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أحمد موسى

أحمد موسى: صفحة زوجة تاجر المخدرات تضمنت عبارات تكشف مخططات لاستهداف الداخلية

مخدرات

200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع

الشاعر وليد الغزالي

بعد القبض عليه.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة قنا

أخبار قنا: ضبط 125عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.. تلميذة تُعيد 35 ألف جنيه لصاحبها وتحصل على دراجة مكافأة لأمانتها

تموين بني سويف

ذبـ.ـح خارج المجازر .. ضبط 50 كجم لحوم وتحرير 7 محاضر ببني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي

في إنجاز طبي جديد.. مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في استئصال ورم معقد بالقولون والمثانة وتنقذ حياة مريض

بالصور

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا .. هل جلد الدجاج مُضر؟

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد