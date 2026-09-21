أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة وهذه حقيقة.. ولا أحد ينافسني

علق الفنان أحمد العوضي علي نجاح فيلم «صقر وكناريا» للفنان محمد إمام، مؤكدًا أن الفيلم حقق إيرادات أعلى من أعماله السينمائية، مشيرًا إلى أنه حرص على تهنئة محمد إمام بهذا النجاح.

وقال أحمد العوضي خلال بودكاست «قصتي»: «فيلم محمد إمام صقر وكناريا جاب إيرادات أكتر مني، وبعتله على الواتس آب وقولتله مبروك، ولكن في الدراما أنا الأعلى مشاهدة، ومزعلتش من عمرو سعد لما قال عكس كده».

وتطرق العوضي إلى مسلسلاته، موضحًا أنه يشارك في صناعة أفكار أعماله، كما تحدث عن عدد من الفنانات اللاتي شاركن في مسلسلاته وحققن نجاحًا، قائلًا: «المسلسلات بتاعتي بتكون من فكرتي، وبشارك في صناعة نجمات في أعمالي منهن كارولين عزمي وسارة بركة، والرهان الأهم بالنسبة لي يارا السكري، وبعد نجاحها في فهد البطل محمد إمام خدها في فيلم صقر وكناريا».

وكان أحمد العوضي قد قال خلال بودكاست «قصتي»: «أنا الأعلى مشاهدة ودي الحقيقة، والأكثر جماهيرية وقربًا من البسطاء في الشارع.. ومفيش حد بينافسني في الحتة دي».

أحمد العوضي يستعد لـ«سلطان الديب»

ويستعد أحمد العوضي لخوض منافسات موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «سلطان الديب»، الذي كشف عن تفاصيل جديدة بشأنه، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وسيكون مختلفًا عن الأعمال التي قدمها من قبل على مستوى الشخصية والأحداث.

وقال العوضي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إن «سلطان الديب» سيكون تجربة مختلفة عن أعماله السابقة، موضحًا أن الجمهور على موعد مع عدد كبير من المفاجآت خلال الأحداث.

وأضاف أن التحضيرات الخاصة بالمسلسل تجرى خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن فريق العمل يعمل على الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالمسلسل قبل بدء التصوير.

ويأتي «سلطان الديب» ضمن الأعمال المقرر عرضها في موسم رمضان 2027، مع استعداد أحمد العوضي لتقديم شخصية جديدة ضمن أحداث العمل.