أحمد العوضي: الحب ممكن ينتهي.. وحلم الأبوة حاضر في حياتي

تحدث الفنان أحمد العوضي عن رؤيته للحب والعلاقات العاطفية، كاشفًا عن عدد من آرائه الشخصية حول طبيعة المشاعر الإنسانية وإمكانية انتهاء الحب، إلى جانب حديثه عن حلمه بالأبوة وكيف يتعامل مع أبنائه مستقبلًا، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

وقال أحمد العوضي إن الحب، مثل العديد من الأشياء في الحياة، قد يكون له وقت ينتهي فيه، موضحًا أن انتهاء المشاعر لا يعني بالضرورة أن التجربة كانت فاشلة، وإنما يمكن أن تظل الذكريات الجميلة جزءًا من حياة الإنسان.

وأضاف: «كل حاجة ربنا خلاها ليها تاريخ صلاحية، حتى الحب ليه تاريخ صلاحية، ولو الحب انتهى بيبقى الذكريات الحلوة».

أحمد العوضي: القلب ممكن يحب أكتر من مرة

وتطرق الفنان إلى فكرة الحب مرة واحدة، مؤكدًا أنه لا يتفق مع المقولة التي ترى أن الإنسان لا يمكنه أن يحب سوى مرة واحدة طوال حياته، مشيرًا إلى أن القلب قادر على خوض تجارب عاطفية متعددة.

وقال: «أنا مش مع مقولة إن القلب يحب مرة واحدة وما يحبش مرتين، القلب ممكن يحب أكتر من مرة عادي. أنا حبيت حوالي تلات أربع مرات. أهم حاجة الحب يبقى حقيقي».

وأوضح العوضي أن المعيار الأساسي بالنسبة له في أي تجربة عاطفية هو صدق المشاعر، بعيدًا عن عدد مرات الوقوع في الحب، معتبرًا أن قيمة العلاقة ترتبط بمدى حقيقتها وتأثيرها في الطرفين.

تصريحات أحمد العوضي عن علاقة الرجل بالمرأة

كما تحدث أحمد العوضي عن رؤيته لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، متطرقًا إلى مسألة التعبير عن الضعف والمشاعر داخل العلاقة، حيث قال: «لو الست مش باينة ضعفها قدام الراجل متبقاش بتحبه».

وتأتي هذه التصريحات في إطار حديثه عن مفهومه الخاص للحب والعلاقة العاطفية، وما يعتبره من علامات التعبير عن المشاعر بين الطرفين.

وأضاف خلال حديثه عن رؤيته للعلاقة بين الرجل والمرأة: «وربنا خالق الست من ضلع الراجل»، في إشارة إلى تصوره لطبيعة الارتباط بين الرجل والمرأة.

حلم أحمد العوضي بالأبوة

وعلى جانب آخر، كشف أحمد العوضي عن حلمه بأن يصبح أبًا، مؤكدًا أن الأبوة تمثل أمنية بالنسبة له، وقال: «أكيد بحلم بالأبوة».

وتحدث الفنان عن الطريقة التي يتمنى أن يتعامل بها مع أبنائه في المستقبل، موضحًا أنه إذا رُزق بطفل ذكر، فسوف يحرص على أن يكون الشخص الذي يشعر معه ابنة بالأمان ويستطيع أن يتحدث إليه عن مخاوفه.

وقال: «لو ربنا رزقني بصبي هعلمه إنه ما يعبرش عن مخاوفه غير قدامي أنا بس، عشان ما ينفعش طفل يخاف، ولو إنت خايف من أي حاجة تعال ونتغلب عليها».

ويعكس حديث العوضي عن الأبوة اهتمامه بأن تكون علاقته بابنه قائمة على القرب والأمان، وأن يشعر الطفل بوجود والده إلى جانبه عند مواجهة أي خوف أو مشكلة.

أحمد العوضي يتحدث عن تربية ابنته

أما في حال رُزق بطفلة، فأكد العوضي أنه سيسعى إلى منحها قدرًا كبيرًا من الاهتمام والدعم، مع التركيز على بناء ثقتها بنفسها، حتى لا يكون إعجاب الآخرين هو مصدر تقديرها لذاتها.

وقال: «ولو بنت هعملها كل حاجة عشان مفيش ولد يبهرها، مع اني راجل عادي، بس هالقد ما أقدر أعملها كل اللي عايزاه، عشان تبقى بنت أبوها».

وتأتي تصريحات أحمد العوضي حول الأبوة ضمن حديث أوسع عن نظرته للعلاقات والحب والأسرة، حيث كشف عن جوانب من شخصيته ورؤيته الخاصة لكيفية التعامل مع الأبناء مستقبلًا، سواء كان طفلًا أو طفلة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات الفنان حول الحب والأبوة، خاصة حديثه عن إمكانية الحب أكثر من مرة، إلى جانب رؤيته لتربية الأبناء وتعامل الأب مع مخاوفهم ومشاعرهم.