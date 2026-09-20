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عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 بشكل طفيف، وسط متابعة مستمرة لتحركات الذهب عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع ترقب المتعاملين لاتجاه المعدن النفيس خلال الجلسات المقبلة.

سعر الذهب اليوم

ويأتي تراجع سعر الذهب اليوم محليًا في الوقت الذي تقترب فيه الأوقية العالمية من مستوى 4400 دولار، بينما يترقب المتعاملون في سوق الصاغة قدرة عيار 21 على تجاوز مستوى 6400 جنيه للجرام، باعتباره أحد المستويات المهمة في حركة الأسعار خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب

ومقارنة بأعلى سعر سجله الذهب في مارس الماضي ، فقد تراجع عيار 21 بنحو 1300 جنيه من مستوى 7650 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في آخر تحديث مستويات متفاوتة بحسب العيار، وجاءت كالتالي:

  • عيار 24: 7277 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 6385 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5493 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: 4265 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 50100 جنيه.

وتعكس هذه المستويات حالة الترقب التي تسيطر على سوق الصاغة، في ظل ارتباط الأسعار المحلية بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب طبيعة الطلب والعرض داخل السوق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين في مصر، عند مستوى 6385 جنيهًا للجرام، وسط متابعة لحركة البيع والشراء ومستويات الطلب على المعدن النفيس.

ويترقب سوق الصاغة وصول عيار 21 إلى مستوى 6400 جنيه للجرام، والذي يمثل مستوى مقاومة رئيسيًا وفق مستويات التحليل الواردة، بينما يظل مستوى 6300 جنيه منطقة دعم مهمة للسعر خلال الفترة الحالية.

ويعد عيار 21 من أكثر الأعيرة متابعة في سوق الصاغة، سواء من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الذين يتابعون حركة أسعار الذهب باعتبارها مؤشرًا على اتجاه السوق المحلي.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7277 جنيهًا، ويعد هذا العيار من المؤشرات المهمة لحركة المعدن النفيس، نظرًا لارتباطه الوثيق بالسعر العالمي للأوقية إلى جانب سعر صرف الدولار.

سعر الذهب

ويتميز عيار 24 بارتفاع درجة نقائه مقارنة بالأعيرة الأخرى، ولذلك يستخدم بشكل كبير في السبائك وبعض المنتجات الاستثمارية.

أما سعر الذهب عيار 18، فسجل نحو 5493 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4265 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 50100 جنيه، مع ارتباط حركته بشكل مباشر بسعر الذهب عيار 21، إلى جانب تأثير التغيرات التي تطرأ على الأوقية العالمية وسعر الدولار.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام المتعاملين الراغبين في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب، إلا أن السعر النهائي عند الشراء قد يختلف بحسب تكاليف التداول والمصنعية، وفقًا لنوع المنتج ومكان الشراء.

أسعار الذهب العالمية اليوم

تترقب الأسواق العالمية استئناف التداولات بعد أن سجلت أوقية الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.2% خلال آخر جلسات الأسبوع، لتصل إلى مستوى 4399 دولارًا، مقتربة من حاجز 4400 دولار للأوقية.

وجاء هذا الصعود بعدما تمكن الذهب العالمي من اختراق منطقة المقاومة الواقعة بين 4310 و4330 دولارًا للأوقية، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الزخم الصاعد.

وتعد حركة الأوقية العالمية أحد أهم العوامل التي تنعكس على أسعار الذهب في مصر، خاصة مع تأثير سعر الدولار وحركة الأسواق العالمية على التسعير المحلي.

الدولار وتأثيره على أسعار الذهب

يواصل سعر الدولار أمام الجنيه تأثيره على حركة الذهب في مصر، بعدما استقر أعلى مستوى 52 جنيهًا، إذ تعد حركة العملة الأمريكية من أبرز محددات تسعير المعدن النفيس محليًا.

وعادة ما تؤثر تحركات الدولار في تكلفة الذهب داخل سوق الصاغة، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على السعر العالمي للأوقية.

سعر الذهب

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تتركز أنظار المتعاملين خلال الفترة المقبلة على مستوى 6400 جنيه لجرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة، إلى جانب مستوى 4400 دولار للأوقية عالميًا.

ويُنظر إلى اختراق هذه المستويات والثبات أعلى منها باعتباره عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الذهب خلال الجلسات المقبلة، في حين يظل مستوى 6300 جنيه منطقة الدعم الرئيسية لعيار 21 وفق المستويات الفنية الواردة.

وتبقى أسعار الذهب اليوم في مصر مرتبطة بمجموعة من العوامل، في مقدمتها حركة الأوقية العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن مستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة.

ومع بداية أسبوع جديد من التداولات، يترقب المتعاملون ما إذا كان الذهب سيتمكن من مواصلة التحرك الصاعد عالميًا، وما إذا كانت هذه الحركة ستنعكس على أسعار الذهب محليًا، خاصة مع اقتراب عيار 21 من مستوى 6400 جنيه للجرام.

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