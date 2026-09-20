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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري البورسعيدي في مهب الريح ..3 هزائم متتالية وقرارات عاجلة لإنقاذ الفريق

فريق المصري
فريق المصري
عمرو مصطفى

يعيش النادي المصري البورسعيدي حالة من الأزمات المتلاحقة على الصعيدين الفني والإداري، في ظل تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر سبتمبر 2026، بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز، ما تسبب في حالة من الغضب بين جماهير النادي.

المصري البورسعيدي في مهب الريح

 

وسقط المصري أمام بيراميدز، قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام منتخب السويس، ثم واصل الفريق نتائجه السلبية بالخسارة أمام الاتحاد السكندري، ليزداد الضغط على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد سامي.

وعبرت جماهير المصري عن غضبها من تراجع مستوى الفريق والنتائج الأخيرة، من خلال هتافات غاضبة ضد اللاعبين والجهاز الفني، مع توجيه مناشدات إلى محافظ بورسعيد للتدخل والعمل على احتواء الأزمة التي يعيشها النادي.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، اتخذ مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي عددًا من القرارات العاجلة، من بينها توقيع عقوبات مالية على اللاعبين، بخصم 25% من قيمة عقودهم، مع إخطار اتحاد الكرة بالقرارات.

كما قررت الإدارة عرض أي لاعب يثبت تقصيره للبيع، مع استبعاده نهائيًا من حسابات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، إلى جانب التأكيد على الإقالة الفورية لأي عنصر إداري أو فني يثبت تقصيره في أداء مهامه.

وشهدت الفترة الأخيرة تعديلات داخل المنظومة، أبرزها تعيين إسماعيل يوسف مديرًا رياضيًا للنادي، بعد طرح اسم محمد النني في وقت سابق، بالإضافة إلى انضمام محمود عبد الحكيم إلى الجهاز المعاون لأحمد سامي.

وفي الوقت نفسه، أكدت الإدارة دعمها للجهاز الفني، مع الدعوة إلى فتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال النصف الثاني من أكتوبر المقبل، في إطار إعادة ترتيب البيت من الداخل.

وكان نادي المصري البورسعيدي قد أعلن عن رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق بسبب خلافاته مع الإدارة.

المصري البورسعيدي الدوري الدوري المصري بيراميدز أحمد سامي

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