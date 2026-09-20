متوسط سعر اليورو في مصر بختام الأحد 20 سبتمبر 2026

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً ختام تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض أسعار الدولار وكذلك العملات العربية الرئيسية المتداولة في مصر.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري

متوسط سعر اليورو في مصر

بلغ متوسط سعر الصرف لليورو في ختام اليوم حوالي 59.68 جنيهاً.وسجلت أعلى قيمة لشراء اليورو في البنوك المصرية نحو 59.79 جنيهاً، فيما تداول أقل سعر لبيع العملة الأوروبية عند مستوى 59.75 جنيهاً.

أسعار بيع وشراء اليورو في البنك المركزي المصري

وفيما يخص السعر الرسمي، أعلن البنك المركزي المصري (CBE) عن أسعار صرف اليورو في نهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الشراء 59.66 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع 59.83 جنيهاً.

أسعار العملة الأوروبية في البنوك

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى أسعار الشراء لليورو اليوم بتسجيله 59.79 جنيهاً للشراء و60.10 جنيهاً للبيع. وفي المقابل.

وتقاربت أسعار صرف اليورو في بنوك كبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، حيث سجلت جميعها سعراً موحداً للشراء عند 59.54 جنيهاً، وسعر بيع بلغ 59.83 جنيهاً.

كما سجل بنك الإسكندرية وبنك نكست ومصرف HSBC سعراً للشراء عند 59.55 جنيهاً، مع تفاوت طفيف في أسعار البيع تراوحت ما بين 59.85 و59.88 جنيهاً.

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل سعر الشراء 59.47 جنيهاً، بينما وصل سعر البيع إلى 59.79 جنيهاً.

حافظت بعض البنوك على استقرار أسعارها دون تغيير عن الإغلاق السابق، حيث سجل سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري 58.99 جنيهاً للشراء و59.25 جنيهاً للبيع.

وتداول سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي عند 58.87 جنيهاً للشراء و59.10 جنيهاً للبيع.