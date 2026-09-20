وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بفحص شكوى لسيدة مسنة بالسويس

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بفحص شكوى واردة بشأن سيدة مسنة بمحافظة السويس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالتها.

فريق التدخل السريع يتواصل مع أرملة في العقد السادس من عمرها

وعلى الفور، تواصل فريق التدخل السريع مع السيدة، وتبين أنها في العقد السادس من عمرها، وأرملة، وتتقاضى معاشًا عن زوجها، وكانت تقيم في شقتها، إلا أن سقوط سقف الشقة أدى إلى عدم وجود مأوى مناسب لها.

وعرض فريق التدخل السريع على السيدة الانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، إلا أنها رفضت، وطلبت مساعدتها في توفير مسكن بالإيجار.

وفي هذا الإطار، قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية للعمل على توفير مسكن مناسب للسيدة، بما يتناسب مع احتياجاتها وظروفها.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي حرصها على سرعة التعامل مع الحالات الإنسانية التي تستوجب التدخل، وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المعنية.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات التي تستوجب تدخل فريق التدخل السريع، من خلال الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828، أو عبر تطبيق واتساب فريق التدخل السريع على الرقم 01577786753.