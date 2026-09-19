التضامن: «التدخل السريع» ينقذ طفلة من العنف.. رحلة من الشارع إلى الأمان بدمياط

تحرك فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة دمياط بشكل عاجل؛ عقب تداول منشور عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا تتواجد في الشارع بمدينة كفر سعد، بعد تعرضها للعنف داخل أسرتها.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكثيف الحملات الميدانية لفرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية للتعامل مع الحالات الإنسانية.

«التدخل السريع» ينقذ طفلة دمياط

وصل الفريق إلى مكان تواجد الطفلة، وأجرى دراسة لحالتها واستمع إليها، لتكشف قصتها عن طفلة غادرت منزلها منذ نحو أسبوع بحثًا عن مكان آمن، بعدما أفادت بتعرضها لاعتداءات متكررة من زوج والدتها.

وأوضحت الطفلة أنها كانت تقيم بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وأن والدها مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا، بينما ترك شقيقها الأكبر، المنزل، للعمل، في الوقت الذي تزوجت والدتها من شخص آخر؛ لتجد الطفلة نفسها في مواجهة ظروف أسرية صعبة انتهت بها إلى الشارع.

وخلال دراسة الحالة، لاحظ الفريق وجود آثار إصابات على جسد الطفلة، فأفادت بأنها تعرضت للاعتداء من زوج والدتها.

وعلى الفور تحرك الفريق بها إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي وإثبات ما بها من إصابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

ولم يتوقف تدخل الفريق عند إنقاذ الطفلة من الشارع؛ حيث تم التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة – خط نجدة الطفل، والتوجه إلى النيابة العامة لعرض حالتها، والتي أصدرت قرارًا باستقبال الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة ميلاد لها.

كما أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء والدة الطفلة وزوجها، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها ومتابعة حالتها.

وتجسد حالة الطفلة أهمية سرعة الإبلاغ عن الأطفال الذين يتعرضون للخطر، حيث تبدأ الحماية ببلاغ، ثم تتحول جهود فرق التدخل السريع إلى تدخل ميداني ودراسة للحالة وتنسيق طبي وقانوني، وصولًا إلى توفير مكان آمن ورعاية تحمي الطفل وتمنحه فرصة جديدة بعيدًا عن العنف والخطر.

ودعت الوزارة، المواطنين، إلى الإبلاغ عن الحالات التي تستوجب تدخل فريق التدخل السريع من خلال الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828، أو عبر واتساب فريق التدخل السريع على الرقم 01577786753.