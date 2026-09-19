قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقلها 255 ألف جنيه.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027
مشروع وثابت عن النبي.. حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟
فورد موستنج ماك E 2026 GT.. بقوة تقارب 500 حصان
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إشبيلية
بالأرقام .. ماذا قدّم محمد صلاح في ليلة تاريخية أمام جالاتا سراي؟
عبد الناصر محمد: اعتزلت كرة القدم بـ«مزاجي».. وأخشى ظلم اللاعبين
مشهد أبوي مؤثر .. البابا تواضروس يُوقف بكاء طفل ويُوقّع له على «التيشيرت»
مصادر تكشف عن زيارة للحرس الثوري الإيراني لمواقع الحوثيين باليمن
أصالة عن أول مكان ذهبت إليه بعد عودتها لسوريا: «رحت عند قبر بابا وحكيت له كل اللي بسطني»
«نفسي أدرّب منتخب مصر» .. عبد الناصر محمد يكشف حلمه الأكبر
مُتحدث «التعليم العالي»: الوزارة تطرح 3 بدائل أمام الطلاب الـ85 المُتضررين من أزمة طب بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: «التدخل السريع» ينقذ طفلة من العنف.. رحلة من الشارع إلى الأمان بدمياط

«التدخل السريع» ينقذ طفلة من العنف
«التدخل السريع» ينقذ طفلة من العنف
عبدالوكيل أبو القاسم

تحرك فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة دمياط بشكل عاجل؛ عقب تداول منشور  عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا تتواجد في الشارع بمدينة كفر سعد، بعد تعرضها للعنف داخل أسرتها.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكثيف الحملات الميدانية لفرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية للتعامل مع الحالات الإنسانية.

«التدخل السريع» ينقذ طفلة دمياط

وصل الفريق إلى مكان تواجد الطفلة، وأجرى دراسة لحالتها واستمع إليها، لتكشف قصتها عن طفلة غادرت منزلها منذ نحو أسبوع بحثًا عن مكان آمن، بعدما أفادت بتعرضها لاعتداءات متكررة من زوج والدتها.

وأوضحت الطفلة أنها كانت تقيم بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وأن والدها مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا، بينما ترك شقيقها الأكبر، المنزل، للعمل، في الوقت الذي تزوجت والدتها من شخص آخر؛ لتجد الطفلة نفسها في مواجهة ظروف أسرية صعبة انتهت بها إلى الشارع.

وخلال دراسة الحالة، لاحظ الفريق وجود آثار إصابات على جسد الطفلة، فأفادت بأنها تعرضت للاعتداء من زوج والدتها.

وعلى الفور تحرك الفريق بها إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي وإثبات ما بها من إصابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

ولم يتوقف تدخل الفريق عند إنقاذ الطفلة من الشارع؛ حيث تم التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة – خط نجدة الطفل، والتوجه إلى النيابة العامة لعرض حالتها، والتي أصدرت قرارًا باستقبال الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة ميلاد لها.

كما أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء والدة الطفلة وزوجها، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها ومتابعة حالتها.

وتجسد حالة الطفلة أهمية سرعة الإبلاغ عن الأطفال الذين يتعرضون للخطر، حيث تبدأ الحماية ببلاغ، ثم تتحول جهود فرق التدخل السريع إلى تدخل ميداني ودراسة للحالة وتنسيق طبي وقانوني، وصولًا إلى توفير مكان آمن ورعاية تحمي الطفل وتمنحه فرصة جديدة بعيدًا عن العنف والخطر.

ودعت الوزارة، المواطنين، إلى الإبلاغ عن الحالات التي تستوجب تدخل فريق التدخل السريع من خلال الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828، أو عبر واتساب فريق التدخل السريع على الرقم 01577786753.

التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي التدخل السريع كفر سعد التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

اكرامي

جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

ترشيحاتنا

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنضم إلى سلطان الديب في رمضان 2027

النجمة هبة مجدي

هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. صور

الفنان تامر هجرس

تامر هجرس يكشف لـ«صدى البلد» كواليس مشاركته في «محمود التاني»: رفضت الفيلم في البداية لكن تحمست للعمل مع طارق الجنايني (فيديو) (خاص )

بالصور

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027

3 نجوم مصريين يجتمعون في ليلة غنائية مصرية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بطولة منى زكي.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل «طالع نازل»

منى زكي
منى زكي
منى زكي

تشتري فينيو ولا ماجنيت.. مقارنة لأكثر سيارتين إثارة للجدل في السوق المصري

فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد