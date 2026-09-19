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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس 4 متهمين بقطع شجرة وسرقتها في الإسكندرية تمهيدًا لبيعها

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد بسيوني

أمرت جهات التحقيق بنيابة الرمل أول في الإسكندرية، اليوم السبت، بحبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بقطع شجرة وسرقتها بمنطقة شوتس التابعة لحي شرق الإسكندرية، تمهيدًا لتقطيعها وبيعها، في واقعة أثارت اهتمامًا بشأن التعدي على المساحات الخضراء.

تفاصيل الواقعة

وتباشر جهات التحقيق أعمالها في الواقعة، بعد صدور قرار من المستشار علي الخضرجي، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بفتح تحقيقات موسعة مع المتهمين، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

ووفقًا للتحقيقات، شملت قائمة المتهمين «م. ف. م»، صاحب مخزن أخشاب، و«ا. ع. ط» نجار، و«ا. م. س» نجار، و«ك. م. ا» سمكري، وذلك على خلفية اتهامهم بقطع شجرة وسرقتها بنطاق دائرة قسم شرطة الرمل أول.

وأشارت المعلومات المتداولة بشأن الواقعة إلى أن المتهمين كانوا يعتزمون تقطيع الشجرة وبيعها، مقابل مبلغ قدر بنحو 3 آلاف جنيه، بحسب ما ورد في تفاصيل التحقيقات الأولية.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهمين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتأتي الواقعة في إطار التصدي للتعديات على الأشجار والمساحات الخضراء، باعتبارها من العناصر المهمة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري داخل المناطق السكنية.

الاسكندرية سرقة اشجار حبس نيابة

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