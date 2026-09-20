بعد هاتريك جالاتا سراي.. «فابينيو»: اعتدت على تلك الأمور من محمد صلاح

أشاد البرازيلي فابينيو، لاعب طرابزون سبور، بزميله المصري محمد صلاح، بعد تألقه اللافت في الفوز الكبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، وتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة آخر.

وقال “فابينيو” عقب المباراة إن المواجهات الكبرى تحتاج إلى لاعبين كبار، مؤكدًا أن صلاح دائمًا ما يكون حاضرًا عندما يحتاج الفريق إلى لاعب يصنع الفارق.

وأضاف لاعب طرابزون سبور أن وجود صلاح داخل الملعب يمنح زملاءه المزيد من الثقة، مشيرًا إلى أن الفريق يصبح أكثر خطورة عندما يكون النجم المصري حاضرًا.

وأكد “فابينيو” أنه اعتاد على مشاهدة صلاح يقدم مثل هذه المستويات التي تحسم المباريات، موضحًا أن العمل معه داخل الملعب يمنح الفريق قوة إضافية ويُظهر إمكانياته بشكل أكبر.

وعن الهاتريك الذي سجله صلاح، قال فابينيو إنه سعيد للغاية بزميله، وحرص على تهنئته بعد تسجيل أول ثلاثية له بقميص طرابزون سبور، مؤكدًا أن الإنجاز أسعده بصورة كبيرة.

واختتم “فابينيو” حديثه بالتأكيد على أن صلاح لاعب مجتهد للغاية، وأن الفريق يكون أكثر خطورة بوجوده، خاصة في المباريات الكبرى التي تحتاج إلى أصحاب الخبرات والقدرة على الحسم.