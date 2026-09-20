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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام
معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وفق المواعيد المنظمة لصرف المعاشات الشهرية، مع استمرار إتاحة المستحقات من خلال قنوات ومنافذ الصرف المختلفة، وصرف المعاشات بالقيمة الجديدة بعد تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026.

ويترقب ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية الشهر الجديد، وسط اهتمام بمعرفة موعد إتاحة المستحقات، وأماكن صرفها، إلى جانب خطوات الاستعلام عن بيانات ملف المعاش إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي.

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وتأتي معاشات أكتوبر ضمن دورة الصرف الشهرية المعتادة، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي بدأ صرفها اعتبارًا من يوليو 2026، والتي يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بينما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.

متى تصرف معاشات شهر أكتوبر 2026؟

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وفق الموعد المحدد لصرف المستحقات الشهرية، مع استمرار إتاحة المعاشات عبر وسائل الصرف المختلفة أمام أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأكدت التغطيات المنشورة اليوم 19 سبتمبر 2026 أن موعد صرف معاشات أكتوبر 2026 يبدأ يوم الخميس 1 أكتوبر، مع استمرار صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي.

وبذلك يستطيع المستحقون الحصول على معاشات أكتوبر 2026 من خلال وسيلة الصرف المرتبطة بملف كل مستفيد، وفق القنوات المتاحة للصرف.

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هل توجد زيادة جديدة في معاشات أكتوبر 2026؟

يأتي معاش أكتوبر 2026 متضمنًا الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15% التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، وبالتالي يستمر صرف المعاش بالقيمة الجديدة خلال أكتوبر.

ويستفيد من الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، فيما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.

وتؤكد أحدث البيانات المنشورة أن معاشات أكتوبر 2026 تُصرف بالزيادة المطبقة منذ يوليو، وتستمر هذه الزيادة ضمن قيمة المعاش خلال الشهر الجديد.

ما أماكن صرف معاشات أكتوبر 2026؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل أمام أصحاب المعاشات والمستحقين للحصول على مستحقاتهم، بما يتيح للمستفيد اختيار وسيلة الصرف المرتبطة بملفه.

وتشمل أماكن ووسائل صرف معاشات أكتوبر 2026 الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.
  • مكاتب ومنافذ البريد المصري.
  • فروع البنوك المتاحة للصرف.
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
  • منافذ الصرف المتاحة من خلال الخدمات الإلكترونية، وفق الوسيلة المرتبطة بملف صاحب المعاش.

وتأتي هذه القنوات ضمن منظومة تستهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على مستحقاتهم، مع إتاحة أكثر من وسيلة للصرف بدلًا من الاعتماد على منفذ واحد.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف الزيادة يتم من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي ATM والمحافظ الإلكترونية، بما يدعم تعدد قنوات الحصول على المستحقات.

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كيف يستعلم أصحاب المعاشات عن معاش أكتوبر 2026 بالرقم القومي؟

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات ملف المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باستخدام البيانات المطلوبة داخل الخدمة الإلكترونية.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن بيانات المعاش في الآتي:

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  • اختيار «صاحب معاش».
  • الضغط على «الخدمات التأمينية».
  • اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على «استعلام» لعرض البيانات المتاحة عن ملف المعاش.

وتندرج خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش ضمن الخدمات التأمينية الإلكترونية التي تتيحها الهيئة، في إطار إتاحة الخدمات للمستفيدين إلكترونيًا.

هل يستمر صرف معاشات أكتوبر 2026 طوال الشهر؟

يأتي صرف معاشات أكتوبر 2026 ضمن دورة الصرف الشهرية المعتادة، حيث تبدأ إتاحة المستحقات اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، مع استمرار إمكانية الحصول عليها من خلال وسائل الصرف المختلفة المتاحة للمستفيدين.

ويستطيع أصحاب المعاشات والمستحقون الحصول على مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك، ومكاتب ومنافذ البريد المصري، وفروع البنوك المتاحة للصرف، إلى جانب المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، وفق الوسيلة المرتبطة بملف صاحب المعاش.

زيادة المعاشات 2026

ما قيمة زيادة معاشات أكتوبر 2026؟

تبلغ نسبة الزيادة السنوية الجديدة 15%، وبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، وهي الأرقام المعلنة بشأن الزيادة التي يستمر صرفها ضمن معاشات أكتوبر 2026.

وبالتالي، فإن معاش أكتوبر لا يرتبط بزيادة جديدة مستقلة عن الزيادة السنوية المطبقة في يوليو، وإنما يستمر صرف المستحقات بالقيمة الجديدة بعد تطبيق نسبة 15%.

ماذا يحتاج أصحاب المعاشات لمعرفة معاش أكتوبر 2026؟

يحتاج أصحاب المعاشات والمستحقون إلى معرفة موعد بدء الصرف، ووسيلة الصرف المرتبطة بملف المعاش، إلى جانب إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن البيانات الأساسية للملف.

ويبدأ صرف معاشات أكتوبر 2026 يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، مع استمرار إتاحة المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب ومنافذ البريد المصري، وفروع البنوك المتاحة للصرف، والمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

كما يمكن الاستعلام عن بيانات ملف المعاش إلكترونيًا من خلال خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يتيح للمستفيد الوصول إلى البيانات المتاحة عن ملفه باستخدام الرقم القومي وفق خطوات الاستعلام المحددة.

ويبدأ صرف معاشات أكتوبر 2026 يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، مع استمرار صرف الزيادة السنوية بنسبة 15% التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.

زيادة معاشات يوليو 2026

وتتوافر معاشات أكتوبر من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب ومنافذ البريد المصري، وفروع البنوك المتاحة للصرف، والمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، كما يمكن الاستعلام عن بيانات ملف المعاش إلكترونيًا من خلال خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.

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