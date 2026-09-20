أصالة عن أول مكان ذهبت إليه بعد عودتها لسوريا: «رحت عند قبر بابا وحكيت له كل اللي بسطني»

كشفت الفنانة أصالة عن تفاصيل زيارتها الأولى عقب وصولها إلى سوريا، مؤكدة أن قبر والدها الراحل كان أول مكان حرصت على التوجه إليه، في لحظة وصفتها بأنها شديدة الخصوصية والعاطفة.

وقالت أصالة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية: «قوليلي إيه أول مكان رحتيه؟ نزلتي؟ رحت عند بابا. أنا رحت عند بابا»، موضحة أنها كانت تتمنى أن تجلس معه بمفردها وتتحدث إليه عن تفاصيل حياتها.

وأضافت: «أنا بدي أقعد مع بابا لوحدي وأحكي له حكاية»، مؤكدة أنها تحدثت إليه عن كل الأمور التي أسعدتها، وعن حياتها ومشوارها وما حققته خلال السنوات الماضية.

وتابعت أصالة: «رحت حكيت وحكيت له كل اللي بسطه، وقلت له يا بابا.. كتير كتير بيقولوا علي قوية، فقلت له قوية».

وأوضحت أن زيارة والدها تمثل بالنسبة لها نوعًا من الراحة النفسية، قائلة إنها تحب أن تتخيله حاضرًا معها، وأنها تشعر بأنها تستطيع أن تحكي له ما يدور في حياتها.

علاقتها بوالدها الراحل

وأكدت أصالة أن علاقتها بوالدها الراحل لا تزال حاضرة بقوة في حياتها، مشيرة إلى أنها اعتادت زيارة قبره بصورة مستمرة منذ وفاته، وأن هذه الزيارة بالنسبة لها تتجاوز مجرد الذهاب إلى المقبرة، لتصبح مساحة خاصة للحديث واستعادة الذكريات.