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حفيظ دراجي عن محمد صلاح: لاعب يصنع الفارق ويحقق نتائج لا تحدث كل يوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفيظ دراجي عن محمد صلاح: لاعب يصنع الفارق ويحقق نتائج لا تحدث كل يوم

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

أشاد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بالنجم المصري محمد صلاح، بعد تألقه اللافت خلال مواجهة طرابزون سبور أمام جالاتا سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وقال حفيظ دراجي، خلال تعليقه على المباراة: «نتيجة كبيرة لطرابزون سبور على جالاتا سراي، نتيجة لا تحدث كل يوم ولا كل مباراة، ولكن هذه نتيجة طبيعية تحدث في وجود لاعب مثل محمد صلاح في صفوف طرابزون سبور».

وقاد محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ليواصل النجم المصري تألقه مع فريقه التركي.

وافتتح صلاح التسجيل لطرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بمرمى جالاتا سراي وسدد الكرة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 39، ساهم صلاح في الهدف الثاني لفريقه، بعدما مرر كرة مميزة إلى سافيولو، الذي سددها بطريقة رائعة داخل الشباك.

وعاد محمد صلاح ليسجل الهدف الثالث لطرابزون سبور في الدقيقة 44، قبل أن يختتم رباعية فريقه بتسجيل الهدف الرابع والثالث له شخصيًا في الدقيقة 80، ليكمل الهاتريك.

ورفع صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة، بعدما واصل تقديم مستويات مميزة منذ انتقاله إلى طرابزون سبور.

وشهدت المباراة أيضًا طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي طرابزون سبور.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة جدول المسابقة.

المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي محمد صلاح المصري محمد صلاح

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