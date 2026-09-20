قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الخارجية: حجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية بلغ 14 مليار دولار
4 ضحايا و9 مصابين في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق وادي فيران بجنوب سيناء .. صور
سفارة الولايات المتحدة في الإمارات تصدر تحذيراً أمنياً للأمريكيين المقيمين في البلاد
الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على البنية التحتية في السعودية.. وتؤكد احترام حرية الملاحة
محلل رياضي: صفقة بيزيرا ناجحة للزمالك.. والقلعة البيضاء ممكن تسدّد ديونها بهذه الطريقة
حكم دراسة المقامات وفنيات الصوت في تلاوة القرآن.. دار الإفتاء تحسم الجدل
يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026
بعد الهاتريك| مُحلل رياضي يكشف أمنيته بشأن انتقال محمد صلاح إلى إيطاليا : «عالمي يا بني»
البحرين تدين تصاعد الاعتداءات الحوثية ضد السعودية .. وتحذير للخارجية الأمريكية
بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤشرات جديدة .. خبير عسكري: تراجع حركة السفن في مضيق هرمز يكشف حجم أزمة الملاحة

مضيق هرمز
مضيق هرمز
رحمة سمير

قال اللواء طيار د. هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأن وضع مضيق هرمز تتناقضان، موضحًا أن كل طرف يقدم الرواية التي تخدم موقفه، ولذلك يمكن تقييم الوضع من خلال مؤشرات أخرى تتعلق بحركة السفن وأسعار البترول.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن مواقع رصد حركة السفن تشير إلى أعداد متفاوتة من السفن التي تعبر مضيق هرمز، إذ تتحدث بعض المواقع عن 6 أو 7 سفن، بينما تصل تقديرات أخرى إلى 20 أو 25، وأحيانًا 30 سفينة، موضحًا أن هذه الأرقام تتغير يوميًا.

وأوضح أن الأهم هو مقارنة هذه الأعداد بمستويات حركة الملاحة قبل الحرب، عندما كانت أعداد السفن التي تمر عبر المضيق تصل إلى نحو 130 أو 140 سفينة، مؤكدًا أن الفارق كبير ويمثل مؤشرًا مهمًا على تراجع حركة الملاحة.

وأشار إلى أن المؤشر الآخر المهم يتمثل في أسعار البترول، موضحًا أن انخفاض الأسعار مع استمرار الحديث عن مرور السفن لا يتفق، من وجهة نظره، مع الرواية الأمريكية، بينما تتفق المؤشرات بصورة أكبر مع الرواية الإيرانية.

وأكد الحلبي في الوقت نفسه أن موقفه ليس مع أو ضد أي طرف، وإنما مع السلام والهدوء واستعادة المنطقة للأمان.

ولفت إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الفترة الماضية، لكنها تتحرك عند مستويات مرتفعة، موضحًا أن الأسعار تهدأ أحيانًا مع التصريحات الأمريكية بشأن السيطرة والانتصار والدخول في عملية سلام، لكنها تنخفض بصورة محدودة قبل أن تعاود الارتفاع.

هشام الحلبي إيران الصمود إخفاء السلاح السلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

اكرامي

جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

ترشيحاتنا

"الأفريقي للتنمية":

الأفريقي للتنمية: تنويع الاقتصاد يعزز النمو الشامل والمستدام

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أردوغان بعد اعتقال الإسرائيليين: شبكة ذبح صهيونية تتغذى على صناعة الإرهاب

اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي

الناتو يختتم اجتماعاته العسكرية في كوبنهاجن بالدفع نحو جاهزية أسرع وقدرات دفاعية أوسع

بالصور

فستان محتشم.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027

3 نجوم مصريين يجتمعون في ليلة غنائية مصرية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بطولة منى زكي.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل «طالع نازل»

منى زكي
منى زكي
منى زكي

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد