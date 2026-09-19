أعراض غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

يصاب عدد كبير من الأشخاص بحصوات الكلى والتى تسبب آلاما شديدة إذا تم إهمال علاجها لذا من المهم اكتشافها مبكرا .

ووفقا لما ذكره موقع NHS فإن حصوات الكلى الصغيرة لا تسبب أعراضا واضحة على عكس حصوات الكلى الكبيرة فهى تتسبب مجموعة متنوعة من العلامات.

واليكم أبرز أعراض حصوات الكلى التى تساعدكم في اكتشافها مبكرا

ألم في جانب البطن أو الفخذ - قد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين

ارتفاع درجة الحرارة، أو الشعور بالحرارة أو البرودة أو القشعريرة

الشعور بالتعرق

ألم شديد يأتي ويذهب

الشعور بالغثيان أو التقيؤ

وجود دم في البول

التهاب المسالك البولية

درجة حرارة عالية

الشعور بالحر أو البرد أو الارتعاش

الشعور بضعف شديد أو تعب شديد

لون البول عكر وذو رائحة كريهة

انسداد الحالب والتهاب الكلى

يمكن أن تتسبب حصوة الكلى التي تسد الحالب، وهو الأنبوب الذي يربط الكلية بالمثانة، في حدوث عدوى في الكلى.

ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الفضلات على المرور عبر الانسداد، مما قد يتسبب في تراكم البكتيريا.