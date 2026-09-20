عبدالناصر زيدان يكشف عن موقف الأهلي من رحيل رضا سليم

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن موقف النادي الأهلي من مستقبل رضا سليم، لاعب الوسط الهجومي، في ظل وجود اهتمام برحيله خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "الأهلي حدد سعر بيع رضا سليم".

وأضاف: "مسئولو النادي الأهلي رفضوا مجددًا فكرة التفريط في رضا سليم عن طريق الإعارة المجانية، وحددوا الحصول على 500 ألف دولار على الأقل في حال البيع".

وتابع: "في حالة إعارة اللاعب، الأهلي حدد مبلغ 200 ألف دولار على الأقل، لمدة موسم واحد، مع عدم تحمل النادي أي نسبة في حال إعارة رضا سليم مستقبلاً".

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تتمسك بتحقيق عائد مالي من رحيل اللاعب، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، بدلًا من الموافقة على خروجه مجانًا.