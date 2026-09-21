قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من دبابات جيش الاحتلال وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 فلسطينين جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي داخل وفي محيط مدينة حمد، شمالي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي وفت سابق، استشهد 3 فلسطينيين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، في أحدث موجة من الهجمات التي أوقعت قتلى ومصابين، رغم استمرار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار في القطاع.