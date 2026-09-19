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هانتر بايدن: إسرائيل سمحت عمدًا بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها في غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هانتر بايدن: إسرائيل سمحت عمدًا بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها في غزة

هنتر بايدن
هنتر بايدن
القسم الخارجي

قال هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن إسرائيل كانت على علم مسبق بخطط حركة حماس لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر 2023، واتهمها بالسماح بوقوع الهجوم من أجل تهيئة الظروف لتنفيذ خطط عسكرية في قطاع غزة لم تكن لتحصل على موافقة دولية لولا وقوع الهجوم.

وجاءت تصريحات هانتر بايدن خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «LBC»، تناول خلالها موقف والده من إسرائيل والحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى تقرير وصفه بأنه «انفجاري»، وقال إنه يشير إلى معرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسبقًا بخطط الهجوم وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعه.

وأضاف بايدن أن إسرائيل، بحسب ما يعتقد، «كانت تعرف ما سيحدث وسمحت بوقوعه» بهدف تنفيذ خطة في غزة، معتبرًا أن تلك الخطة لم تكن لتحصل على «الضوء الأخضر» في الظروف العادية. لكنه لم يقدم خلال المقابلة أدلة جديدة تثبت وجود تنسيق أو قرار إسرائيلي متعمد بالسماح بوقوع الهجوم.

واستند هانتر بايدن في حديثه إلى تقرير صحفي إسرائيلي يتعلق بتحذيرات مزعومة بشأن نوايا حماس قبل هجوم 7 أكتوبر. ونفى نتنياهو صحة هذه الرواية، فيما أشارت تقارير أخرى إلى وجود إخفاقات في التعامل مع مؤشرات وتحذيرات سبقت الهجوم، لكنها لا تثبت بحد ذاتها وجود مؤامرة للسماح بوقوعه عمدًا.

وفي السياق نفسه، وصف هانتر بايدن ما يجري في قطاع غزة بأنه «يشبه الإبادة الجماعية»، مع إقراره بأن المصطلح يحمل دلالات شديدة الحساسية، كما انتقد سياسات حكومة نتنياهو تجاه غزة والضفة الغربية ولبنان.

وتأتي تصريحاته في وقت لا تزال فيه ملابسات الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر محل نقاش وتحقيقات داخل إسرائيل، بينما تبقى مسألة وجود تعمد مسبق للسماح بالهجوم محل اتهامات سياسية وإعلامية لم تثبتها الأدلة المتاحة حتى الآن.

هانتر بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل حركة حماس قطاع غزة

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