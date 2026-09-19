بوليتيكو: منع موظفينا من دخول البيت الأبيض بعد قرار ترامب

أعلنت صحيفة «بوليتيكو» أن موظفيها مُنعوا من دخول البيت الأبيض، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول صحفيي الصحيفة إلى مقر الرئاسة الأمريكية.

وجاء القرار بعد ساعات من إعلان ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»، منع صحفيي «بوليتيكو» وشبكتي CNN وMSNOW من دخول البيت الأبيض.

وكان صحفيو CNN وMSNOW قد مُنعوا بالفعل من دخول مقر الرئاسة، في إطار الإجراءات التي أعلنها ترامب بحق المؤسسات الإعلامية الثلاث.

أسباب قرارات الرئيس الأمريكي

وبرر ترامب قراره باتهام الشبكات والصحيفة بتقديم تغطية وصفها بأنها «منحازة»، كما اتهمها بنشر «أخبار كاذبة»، دون أن يحدد التقارير التي استند إليها في قراره.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن قرار منع «بوليتيكو» يأتي في سياق تصعيد جديد للخلاف بين إدارة ترامب وعدد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية بشأن الوصول إلى البيت الأبيض وتغطية أنشطة الرئيس.