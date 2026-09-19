نتنياهو في زيارة خاطفة لأمريكا.. لا لقاء مع ترامب وإلغاء مفاجئ لاجتماعه مع إيلون ماسك

اختصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، بالتزامن مع مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألغى لقاءً كان مقررًا مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في ولاية تكساس.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، كان فريق تمهيدي تابع لنتنياهو قد وصل بالفعل إلى تكساس استعدادًا للقاء ماسك، قبل أن يتم إبلاغه اليوم بإلغاء الزيارة.

نتنياهو لن يلتقي ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة

ووفق الترتيبات الجديدة، سيصل نتنياهو إلى نيويورك صباح الخميس، في اليوم نفسه المقرر لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يلقي كلمته في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت نيويورك، ثم يغادر الولايات المتحدة مساء اليوم ذاته عائدًا إلى إسرائيل.

كما لن يعقد نتنياهو لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة، وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.