سعر الذهب في تعاملات الصاغة الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية له اليوم السبت 19-9-2026.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية في تداولات اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6395 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7308 جنيها للشراء و 7251 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6699 جنيها للشراءو 6647 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6395 جنيها للشراء و 6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5481 جنيها للشراء و 5438 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.16 ألف جنيه للشراء و 50.76 ألف جنيه للبيع.

سعر اوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب4378 دولار للشراء و 4377 دولار للبيع.