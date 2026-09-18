ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. عيار 21 يصعد 80 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات الجمعة 18 سبتمبر 2026، ليصعد سعر الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 640 جنيهًا، مقارنة بآخر مستويات مسجلة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6350 جنيهًا للبيع، مقابل 6310 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 50800 جنيه للبيع، و50480 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7255 جنيهًا للبيع، و7210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6350 جنيهًا للبيع، و6310 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5445 جنيهًا للبيع، و5410 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4235 جنيهًا للبيع، و4205 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 50800 جنيه للبيع، و50480 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه: 225725 جنيهًا للبيع، و224300 جنيه للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4374.07 دولار.

دولار الصاغة: 51.61 جنيه، مقابل 52.13 جنيه في البنك.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21

شهد سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 80 جنيهًا، ليسجل 6350 جنيهًا للبيع، مقابل 6310 جنيهات للشراء.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ويحظى بمتابعة واسعة من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن الأصفر.

الجنيه الذهب يرتفع 640 جنيهًا

ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 640 جنيهًا، ليسجل 50800 جنيه للبيع، مقابل 50480 جنيهًا للشراء.

ويعكس تحرك الجنيه الذهب التغيرات التي يشهدها سعر الذهب عيار 21، باعتباره مرتبطًا بوزن الذهب من هذا العيار، مع اختلاف السعر النهائي وفق المصنعية وتكاليف التداول.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 225725 جنيهًا للبيع، مقابل 224300 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4374.07 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بحركة الأونصة عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب في السوق المصرية.

سعر دولار الصاغة اليوم

بلغ دولار الصاغة نحو 51.61 جنيه، مقابل 52.13 جنيه في البنك.

ويعد سعر الدولار من العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، إلى جانب السعر العالمي للأونصة وحركة التداول في السوق المصرية.