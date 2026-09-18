نقيب المحامين من بورسعيد: نواصل الإصلاح وتطوير أصول النقابة وتعزيز الخدمات

شارك الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المحامين الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، وتكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين بنقابة محامي بورسعيد، بحضور أحمد الزلاط، نقيب محامي بورسعيد، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

احتفالية تكريم المتفوقين

وأعرب الدكتور عبدالحليم علام عن سعادته وتشرفه بوجوده بين محامي بورسعيد ومشاركته في احتفالية تكريم المتفوقين، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل فخرًا لنقابة المحامين، وحرصًا منها على تقدير أبنائها وتشجيعهم على مواصلة التفوق والنجاح.

ووجه نقيب المحامين التهنئة إلى المتفوقين من أبناء المحامين، مؤكدًا أن تكريمهم مناسبة عظيمة وشرف لكل محامٍ، مشيرًا إلى أن التفوق هو ثمرة جهد بذله الأبناء والآباء والأمهات، ويستحق كل تقدير وتشجيع.

العمل النقابي

وعن العمل النقابي، أكد الدكتور عبدالحليم علام أنه منذ توليه مسؤولية نقابة المحامين، حرص على إشراك النقباء الفرعيين في اجتماعات النقابة العامة، والاستماع إلى رؤاهم ومشاركتهم في مناقشة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الجمعية العمومية، بما يضمن وجود قناعة مشتركة بالقرارات وآليات تنفيذها.

وشدد نقيب المحامين على أنه يعمل لصالح المحامين ومهنة المحاماة، مؤكدًا أنه واجه مظاهر الفساد التي كانت مستشرية داخل النقابة، وهو ما قوبل بمقاومة شديدة من بعض المنتفعين، إلا أن ذلك لم يثنه عن ترسيخ قواعد العمل المؤسسي داخل نقابة المحامين.

نظام الحوكمة والرقابة

وأكد أن نظام الحوكمة والرقابة الذي تم تطبيقه داخل نقابة المحامين بدأ يؤتي ثماره، موضحًا أن ميزانية النقابة وصلت إلى مليارين ونصف المليار جنيه، إلى جانب زيادة مساهمة النقابة في علاج المحامين، وزيادة المعاشات، فضلًا عن تطوير وتنمية أصول النقابة.

وأشار الدكتور عبدالحليم علام إلى أن مهمته الأولى والأخيرة هي خدمة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، والحفاظ على مقدرات النقابة وأموالها، والعمل على توجيه مواردها بما يحقق مصلحة السادة المحامين.

وأعلن نقيب المحامين عن بدء فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لعام 2027 اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

وفيما يتعلق بمنظومة التقاضي عن بُعد، أكد الدكتور عبدالحليم علام أنها منظومة اختيارية وليست إجبارية، مشددًا على أنه لن يتم إجبار أي محامٍ على الاشتراك في منظومة التقاضي عن بُعد.

وعن مخصصات النقابات الفرعية، أوضح نقيب المحامين أنه لم يمنع مخصصات النقابات الفرعية، وإنما يتم التعامل معها بالشكل الذي يخدم أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، مشيرًا إلى أنه لم يغلق الباب أمام أحد، شريطة أن يتم صرف المخصصات في موضعها الصحيح ووفقًا لما يخدم المحامين.

واستعرض الدكتور عبدالحليم علام جانبًا من المشروعات والإنشاءات التي تنفذها النقابة، مشيرًا إلى أن نادي المحامين بالأقصر قارب على الانتهاء، فيما يجري استكمال الإنشاءات في أندية سوهاج والمنيا، إلى جانب المدينة السكنية والمركز الطبي بمدينة أكتوبر.

كما أكد أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات اللازمة لافتتاح مبنى نقابة المحامين الجديد، موضحًا أنه قارب على الافتتاح.

ومن جانبه، رحب أحمد الزلاط، نقيب محامي بورسعيد، بالدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، موجهًا له الشكر على حضوره وتشريفه الاحتفالية.

وأكد نقيب محامي بورسعيد أنه لم يكن مناصرًا للدكتور عبدالحليم علام في الماضي، إلا أنه بعد الاقتراب منه والتعامل معه، وجده «حصنًا للمحاماة»، وخير من يمثل المحامين ومهنة المحاماة، مشيرًا إلى أنه أصبح داعمًا ومساندًا له.

وشدد أحمد الزلاط على أهمية الاستمرار في عملية الإصلاح داخل نقابة المحامين، ومواصلة الجهود التي تستهدف خدمة أعضاء الجمعية العمومية والحفاظ على مقدرات النقابة.

وفي ختام الحفل، كرمت نقابة محامي بورسعيد الدكتور عبدالحليم علام، وأهدته درع النقابة، تقديرًا لما وصفته بإنجازاته ومساهماته في خدمة أعضاء الجمعية العمومية.