مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

لقى شخص مصرعه أثناء فض مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، بمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوصول مدرس مطعون طعنة نافذة إلى مستشفى قويسنا المركزي ومحاولات لإنقاذ حياته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربة إسعاف، وتبين مقتل حسن ربيع مدرس تربية دينية من قرية قويسنا البلد، والتحريات الأولى توضح ان وفاته نتيجة محاولته لفض شجار بين آخرين، فَطُعِن أثناء محاولته طعنة اودت بحياته

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى قويسنا قبل نقله إلى ثلاجة المستشفى التعليمي وعرضه على الطب الشرعي.