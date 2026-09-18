فرصة لشباب الخريجين| فتح باب التدريب في ميناء دمياط.. الشروط والأوراق والخطوات

​في إطار دورها المجتمعي وحرصها المستمر على تأهيل الشباب ودعمهم وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة لسوق العمل، أعلنت هيئة ميناء دمياط عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب لشباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2026.

​تفاصيل ومواعيد التقديم

و​أوضحت هيئة ميناء دمياط أن فترة التقديم تبدأ اعتباراً من يوم 14 سبتمبر 2026 وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2026.

وأتاحت الهيئة بآلية مزدوجة للتقديم تتضمن الآتي:

​تقديم الأوراق باليد: يتوجه المتدرب بنفسه إلى مركز التدريب الإداري بهيئة ميناء دمياط خلال الفترة المذكورة (من الأحد إلى الخميس) بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً.

​التسجيل الإلكتروني: يقوم المتدرب بنفسه بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع التسجيل المخصص بهيئة ميناء دمياط.

​الأوراق والمستندات المطلوبة

و​تختلف الأوراق والمستندات المطلوبة بحسب التخصصات التدريبية المتاحة كالتالي:

​بالنسبة لشباب الخريجين (المؤهلات العليا والمتوسطة):

​صورة شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم.

​صورة البطاقة الشخصية وتكون سارية، بالإضافة إلى 4 صور شخصية للبطاقة.

​صورة الموقف من التجنيد.

​بالنسبة لتخصصات (قائد قاطرة بحرية، ضابط حركة ثانٍ، مرشد بحري):

​شهادة البكالوريوس البحرية.

​صورة البطاقة وتكون سارية، بالإضافة إلى 4 صور شخصية.

​الموقف من التجنيد.

​صورة جواز السفر البحري وتكون سارية.

​الشهادة الطبية وتكون سارية.

​الحتميات (تقدم يدويًا) وتكون سارية.

​ملحوظات هامة وإرشادات للمقبولين

و​نوهت إدارة الهيئة إلى بعض الإجراءات الواجب اتباعها عقب الانتهاء من التسجيل:

​المتدربون داخل المنطقة الجمركية: يتوجه المتدرب مباشرة بعد التسجيل لعمل الإجراءات الأمنية وتيسير وتسديد الرسوم.

​المتدربون خارج المنطقة الجمركية: يتوجه المتدرب مباشرة بعد التسجيل لتسديد رسوم التدريب.

و​تأتي هذه المبادرة ضمن خطط هيئة ميناء دمياط المستمرة لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي والميداني، مما يساهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على منافسة قوية في القطاعين البحري والإداري.

السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن عن وظيفة إدارية

​أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة إدارية جديدة ضمن فريق العمل بالسفارة، بمرتب شهري يصل إلى 882 دولاراً أمريكياً (ما يعادل نحو 45 ألف جنيه مصري)، إلى جانب حزمة من المزايا الوظيفية والبرامج التدريبية وفرص التطوير المهني.

​تأتي هذه الخطوة في إطار حرص السفارة على دعم كوادرها الإدارية وتعزيز كفاءة العمل الداخلي، مع توفير بيئة عمل ديناميكية تتيح للمقبولين الاستفادة من دورات تدريبية متقدمة لتطوير مهاراتهم في المجال الإداري.

المزايا المقدمة للوظيفة

​وتشمل المزايا المقدمة للوظيفة التغطية الطبية، ونظام إجازات سنوي متميز، بالإضافة إلى فرص الترقي والتطوير الوظيفي المستمر داخل المنظومة الدبلوماسية البريطانية.

​ودعت السفارة الراغبين في التقديم والاستعلام عن الشروط والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة، إلى زيارة موقعها الرسمي أو متابعة بوابة التوظيف الخاصة بالبعثات الدبلوماسية البريطانية لتقديم الطلبات قبل انتهاء الموعد المحدد.