أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

تعد حصوات المرارة من المشكلات الصحية الشائعة، وقد توجد لدى بعض الأشخاص دون أن تسبب أي أعراض، بينما تظهر الأعراض عندما تؤدي الحصوة إلى انسداد إحدى القنوات التي تنقل العصارة الصفراوية.

أعراض الإصابة حصوات المرارة

ألم شديد في الجزء العلوي من البطن

يعد ألم البطن المفاجئ والشديد من أبرز العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بحصوات المرارة، وقد يزداد الألم بسرعة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أو يظهر في منتصف البطن أسفل عظمة الصدر.

وقد يستمر الألم من عدة دقائق إلى عدة ساعات، كما يمكن أن يمتد إلى الظهر بين لوحي الكتف أو إلى الكتف الأيمن.

الألم بعد تناول الطعام

قد تظهر نوبات ألم المرارة بعد تناول الطعام، خاصة الوجبات الدسمة أو الغنية بالدهون، نتيجة انقباض المرارة لإخراج العصارة الصفراوية.

وتشير «Mayo Clinic» إلى أن ألم حصوات المرارة يرتبط في كثير من الحالات بتناول الطعام، خاصة الوجبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون.

الغثيان والقيء

يمكن أن يصاحب ألم حصوات المرارة الشعور بالغثيان أو القيء، خاصة أثناء نوبة الألم.

ارتفاع درجة الحرارة

قد يكون ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بالقشعريرة مع ألم البطن، علامة على التهاب المرارة، وهي حالة تحتاج إلى تقييم طبي سريع.

وتوضح «Mayo Clinic» أن التهاب المرارة قد يسبب ألمًا شديدًا في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن، مع الغثيان والقيء والحمى.

اصفرار الجلد والعينين

قد يشير ظهور اصفرار في الجلد أو بياض العينين إلى وجود انسداد في القنوات الصفراوية، وهو من العلامات التي تستدعي الحصول على رعاية طبية عاجلة.

ألم مستمر وحساسية في البطن

في حالة التهاب المرارة الحاد، يكون الألم عادة شديدًا ومستمرًا، وقد يصبح الجزء المصاب من البطن حساسًا عند لمسه، كما يمكن أن يزداد الألم مع التنفس العميق.

كيف يتم التأكد من الإصابة؟

لا يمكن تأكيد الإصابة بحصوات المرارة من الأعراض وحدها، إذ يعتمد الطبيب على الأعراض والفحص الطبي، وقد يطلب تحاليل دم وفحوصًا تصويرية، وعلى رأسها الموجات فوق الصوتية على البطن؛ للكشف عن الحصوات أو علامات التهاب المرارة.

متى تكون الحالة طارئة؟

ينبغي طلب الرعاية الطبية العاجلة عند الإصابة بألم شديد ومفاجئ في البطن، أو ألم يمتد إلى الظهر مع القيء، أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة والقشعريرة، أو ظهور اصفرار في الجلد أو العينين.

المصدر: «Mayo Clinic» و«NHS».