قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على صانعة محتوى بالدقهلية تنشر فيديوهات مخلة عبر صفحتها
بعد قصف إيراني.. اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز
الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا
خطة مفاجئة.. البنتاجون يعتزم سحب القوات والأسلحة الأمريكية من أوروبا
سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة
فرصة لشباب الخريجين| فتح باب التدريب في ميناء دمياط.. الشروط والأوراق والخطوات
إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا
قرارات عاجلة| الأعلى لتنظيم الإعلام و القومي للاتصالات يتخذان إجراءات لحماية الأطفال والنشء من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي
مؤسسة أبو العينين تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الصيني
محمد بركات: جماهير الأهلي مش مبسوطة.. وعمر جابر يقدم مستويات مميزة
وزير الري يتفقد منشآت الحماية من أخطار السيول في البحر الأحمر قبل موسم الأمطار الغزيرة
بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يتأخر أمام فيرينكفاروسي في الدوري الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
ريهام قدري

تعد حصوات المرارة من المشكلات الصحية الشائعة، وقد توجد لدى بعض الأشخاص دون أن تسبب أي أعراض، بينما تظهر الأعراض عندما تؤدي الحصوة إلى انسداد إحدى القنوات التي تنقل العصارة الصفراوية.

أعراض الإصابة حصوات المرارة 

ألم شديد في الجزء العلوي من البطن

يعد ألم البطن المفاجئ والشديد من أبرز العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بحصوات المرارة، وقد يزداد الألم بسرعة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أو يظهر في منتصف البطن أسفل عظمة الصدر.

وقد يستمر الألم من عدة دقائق إلى عدة ساعات، كما يمكن أن يمتد إلى الظهر بين لوحي الكتف أو إلى الكتف الأيمن.

الألم بعد تناول الطعام

قد تظهر نوبات ألم المرارة بعد تناول الطعام، خاصة الوجبات الدسمة أو الغنية بالدهون، نتيجة انقباض المرارة لإخراج العصارة الصفراوية.

وتشير «Mayo Clinic» إلى أن ألم حصوات المرارة يرتبط في كثير من الحالات بتناول الطعام، خاصة الوجبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون.

الغثيان والقيء

يمكن أن يصاحب ألم حصوات المرارة الشعور بالغثيان أو القيء، خاصة أثناء نوبة الألم.

ارتفاع درجة الحرارة

قد يكون ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بالقشعريرة مع ألم البطن، علامة على التهاب المرارة، وهي حالة تحتاج إلى تقييم طبي سريع.

وتوضح «Mayo Clinic» أن التهاب المرارة قد يسبب ألمًا شديدًا في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن، مع الغثيان والقيء والحمى.

اصفرار الجلد والعينين

قد يشير ظهور اصفرار في الجلد أو بياض العينين إلى وجود انسداد في القنوات الصفراوية، وهو من العلامات التي تستدعي الحصول على رعاية طبية عاجلة.

ألم مستمر وحساسية في البطن

في حالة التهاب المرارة الحاد، يكون الألم عادة شديدًا ومستمرًا، وقد يصبح الجزء المصاب من البطن حساسًا عند لمسه، كما يمكن أن يزداد الألم مع التنفس العميق.

كيف يتم التأكد من الإصابة؟

لا يمكن تأكيد الإصابة بحصوات المرارة من الأعراض وحدها، إذ يعتمد الطبيب على الأعراض والفحص الطبي، وقد يطلب تحاليل دم وفحوصًا تصويرية، وعلى رأسها الموجات فوق الصوتية على البطن؛ للكشف عن الحصوات أو علامات التهاب المرارة.

متى تكون الحالة طارئة؟

ينبغي طلب الرعاية الطبية العاجلة عند الإصابة بألم شديد ومفاجئ في البطن، أو ألم يمتد إلى الظهر مع القيء، أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة والقشعريرة، أو ظهور اصفرار في الجلد أو العينين.

المصدر: «Mayo Clinic» و«NHS».

حصوات المرارة أسباب الإصابة بحصوات المرارة المرارة حصوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

زمن شخصي يجمع نجوم الفن التشكيلي.. تعرف على الفائزين بجوائز الدورة الـ36 لصالون الشباب

فعاليات ثقافية وفنية

مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة يشهد احتفالية اليوم المصري للموسيقى

جهود متنوعة

تشجير الميادين والشوارع والمناطق السكنية ضمن مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " بمشاركة مجتمعية جادة ومتميزة لتحويل زهرة الجنوب إلى نموذج للطريق الأخضر

بالصور

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد