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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
تقى الجيزاوي


أعربت النجمة كلوديا حنا عن سعادتها بمشاركتها كضيفة شرف في فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان ظفار الدولي للمسرح» في سلطنة عُمان، مؤكدة أن مشاركتها في المهرجان أتاحت لها فرصة الاستمتاع بعدد من العروض المسرحية المتنوعة، والاطلاع على تجارب فنية مختلفة تنتمي إلى مدارس وثقافات متعددة.

كلوديا حنا تشاهد 5 عروض من إسبانيا ومصر وتونس وجورجيا وسلطنة عُمان

وحرصت كلوديا حنا خلال وجودها في المهرجان على متابعة مجموعة من العروض المسرحية، من بينها العرض الإسباني «روميو وجولييت»، والعرض المصري «شفيقة ومتولي» من إخراج أمير اليماني، كما تابعت في اليوم الثاني العرض التونسي «الهاربات»، وعرض دولة جورجيا «وأزيف نفسي»، إلى جانب العرض العُماني «مسامير الخلود».

وأكدت كلوديا أن مشاهدة هذه العروض كانت من أبرز محطات مشاركتها، موضحة أن اختلاف التجارب والرؤى منحها فرصة للتعرف على أساليب متنوعة في تقديم الحكاية، واختلاف الرؤية الإخراجية والأداء، مشيرة إلى أن لكل عرض خصوصيته وهويته الفنية.

وأضافت أن اجتماع عروض من إسبانيا ومصر وتونس وجورجيا وسلطنة عُمان ضمن دورة واحدة يعكس حجم التنوع الذي يقدمه المهرجان، لافتة إلى أن المسرح يظل لغة قادرة على تجاوز اختلاف اللغات والثقافات، والوصول بالمشاعر والأفكار إلى الجمهور.

كلوديا حنا: مهرجان ظفار مساحة للتبادل الفني والثقافي

وأشارت كلوديا إلى أن المهرجانات الدولية تمنح الفنان فرصة مهمة للاطلاع على تجارب قد لا تتاح له مشاهدتها في الظروف العادية، مؤكدة أن مشاهدة تجارب مختلفة تفتح للفنان آفاقًا جديدة وتساعده على اكتشاف رؤى وأساليب متنوعة.

كما لفتت إلى أن اللقاء المباشر بين الفنانين والمسرحيين من دول مختلفة يخلق مساحة للحوار والتبادل الثقافي، ويجعل المهرجان تجربة تتجاوز حدود مشاهدة العروض إلى التعرف على تجارب إنسانية وفنية متعددة.

كلوديا حنا تشيد بحفاوة استقبال مهرجان ظفار

وأعربت كلوديا حنا عن تقديرها لإدارة «مهرجان ظفار الدولي للمسرح»، مشيدة بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والاهتمام بضيوف الدورة الثانية، مؤكدة أن هذه الأجواء تركت لديها انطباعًا مميزًا منذ وصولها إلى سلطنة عُمان.

وقالت كلوديا: «أنا سعيدة جدًا بهذه المشاركة، ومبروك على هذه الدورة وعقبال كل الدورات القادمة»، معربة عن أمنيتها بأن يواصل المهرجان نجاحه وتطوره خلال السنوات المقبلة، وأن يظل مساحة مفتوحة لاستضافة مزيد من التجارب المسرحية من مختلف دول العالم.

وأكدت أن ما يميز المهرجانات الدولية هو قدرتها على جمع الفنانين والجمهور حول تجارب متنوعة، بما يخلق حالة من التفاعل والحوار ويمنح المشاركين ذكريات وتجارب فنية وإنسانية ممتدة.

صورة تجمع كلوديا حنا بمحافظ ظفار ورئيس المهرجان

وحرصت كلوديا حنا على توثيق مشاركتها في الدورة الثانية من المهرجان، حيث ظهرت في صورة تذكارية مع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، والمهندس عمار عوبد غواص، رئيس «مهرجان ظفار الدولي للمسرح».

كلوديا حنا تزور صلالة للمرة الأولى

وتحدثت كلوديا حنا عن زيارتها الأولى إلى مدينة صلالة، مؤكدة أن مشاركتها في المهرجان منحتها فرصة لاكتشاف المدينة والاستمتاع بأجوائها وطبيعتها.


وأبدت إعجابها بصلالة، مشيرة إلى أن للمدينة تفاصيل وأجواء خاصة تمنح الزائر تجربة مختلفة، موضحة أن زيارتها الأولى إليها أضافت جانبًا جديدًا ومميزًا إلى رحلتها في سلطنة عُمان.

9 شخصيات فنية ومسرحية يكرمها مهرجان ظفار

وشهد حفل افتتاح الدورة الثانية من «مهرجان ظفار الدولي للمسرح» تكريم 9 شخصيات فنية ومسرحية من مصر وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية، وهم النجوم أحمد حلمي، وشريف منير، وياسر جلال، والفنان السوري أسعد فضة، والفنان السوري جمال سليمان، والفنان العُماني صالح زعل، والدكتور عماد الشنفري، والفنان البحريني عبدالله ملك، والفنان الإماراتي أحمد بو رحيمة.

وجاء تكريم هذه الأسماء احتفاءً بمسيرتهم وإسهاماتهم في الحركة الفنية والمسرحية، فيما عكست قائمة المكرمين تنوع التجارب والأجيال والمدارس الفنية التي يحتفي بها المهرجان في دورته الثانية.

كلوديا حنا مهرجان ظفار الدولي للمسرح» فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان ظفار الدولي للمسرح»

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