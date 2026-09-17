موعد رمضان 2027 وأول أيام الصيام

يبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، مع اقتراب موعد الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون في مصر والعالم العربي كل عام، وسط اهتمام متزايد بمعرفة موعد أول أيام الصيام في عام 2027، خاصة مع تزامن حلوله مع فصل الشتاء.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 2027 سيبدأ فلكيًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027 في مصر، وذلك وفق الحسابات الخاصة بميلاد هلال الشهر الكريم وتوقيت الاقتران، بينما يظل الإعلان النهائي لبداية الشهر مرتبطًا بالرؤية الشرعية للهلال.



وبحسب الحسابات الفلكية، يولد هلال شهر رمضان بعد حدوث الاقتران يوم السبت 6 فبراير 2027، في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يكون يوم الأحد 7 فبراير هو المتمم لشهر شعبان، ويوافق الاثنين 8 فبراير غرة شهر رمضان فلكيًا.



متى يبدأ رمضان 2027 في مصر؟

وفق الحسابات الفلكية الحالية، تشير التقديرات إلى أن أول أيام رمضان 2027 سيكون يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2027، ليبدأ المسلمون صيام الشهر المبارك بعد انتهاء شهر شعبان.

وتأتي هذه التقديرات استنادًا إلى الحسابات الفلكية الخاصة بميلاد الهلال، والتي تحدد توقيت الاقتران وإمكانية ظهور الهلال، إلا أن الموعد الفلكي يظل موعدًا استرشاديًا إلى حين صدور الإعلان الرسمي.

وتُعد هذه الحسابات من الوسائل العلمية التي تساعد في تحديد المواعيد المتوقعة لبداية الشهور الهجرية، لكنها لا تلغي إجراءات الرؤية الشرعية التي يتم على أساسها إعلان بداية شهر رمضان رسميًا في مصر.

متى يتم حسم موعد رمضان رسميًا؟

ورغم تحديد الموعد المتوقع وفق الحسابات الفلكية، فإن الحسم الرسمي لبداية شهر رمضان في مصر يرتبط باستطلاع هلال الشهر الكريم، حيث تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية وتحدد أول أيام الصيام رسميًا.

ومن المقرر أن تكون ليلة تحري هلال رمضان مساء الأحد 7 فبراير 2027، وهي الليلة التي يترقب خلالها المسلمون الإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية الهلال، لتحديد بداية الشهر وفق الرؤية الشرعية.

وبذلك يظل هناك فارق مهم بين رمضان 2027 وفق الحسابات الفلكية وبين الموعد الرسمي الذي يتم إعلانه بعد تحري الهلال، وهو ما يجعل التاريخ المتداول حاليًا قابلًا للتأكيد الرسمي في حينه.



كم يومًا يتبقى على رمضان 2027؟

ومع حلول 16 سبتمبر 2026، تفصلنا نحو 143 يومًا عن الموعد الفلكي المتوقع لأول أيام شهر رمضان، الموافق الاثنين 8 فبراير 2027.

ويبدأ بذلك العد التنازلي للشهر التاسع من السنة الهجرية، وسط استعدادات مبكرة من الأسر والمؤسسات والأسواق لاستقبال شهر الصيام.

ويأتي رمضان 1448 هجريًا في فصل الشتاء وفق الموعد الفلكي المتوقع، بينما يتحدد عدد أيام الشهر بين 29 و30 يومًا، وفق رؤية هلال شوال التي تحدد بدورها موعد عيد الفطر المبارك.

موعد ولادة هلال رمضان 1448

تشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان لعام 1448 هجريًا يولد بعد حدوث الاقتران يوم السبت 6 فبراير 2027.

ويكون توقيت الاقتران في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، ثم يأتي يوم الأحد 7 فبراير باعتباره المتمم لشهر شعبان وفق الحسابات الواردة، بينما يحل أول أيام رمضان فلكيًا يوم الاثنين 8 فبراير.

وتساعد هذه البيانات الفلكية في تكوين صورة مبكرة عن موعد بداية الشهر، إلا أن إعلان رمضان 2027 بصورة رسمية في مصر يظل مرتبطًا بنتيجة استطلاع الهلال.

رمضان يتنقل بين فصول السنة

ومن الظواهر المرتبطة بالتقويم الهجري أن شهر رمضان يتحرك سنويًا إلى موعد أبكر بنحو 10 إلى 11 يومًا مقارنة بالعام الميلادي السابق.

ويرجع ذلك إلى أن السنة الهجرية تعتمد على الدورة القمرية وتكون أقصر من السنة الميلادية، ولذلك ينتقل الشهر الكريم تدريجيًا بين فصول السنة المختلفة.

وبمرور السنوات، ينتقل رمضان من فصل إلى آخر، وهو ما يجعل الصيام يأتي في فترات مختلفة من العام، فتتغير تبعًا لذلك ساعات الصيام ودرجات الحرارة والظروف المناخية من عام إلى آخر.



رمضان 2027 يأتي في فصل الشتاء

ومن المنتظر، وفق الموعد الفلكي المتوقع، أن يحل شهر رمضان لعام 1448 هجريًا خلال فصل الشتاء، وهو ما يعني أن بداية الشهر ستكون في شهر فبراير 2027.

ويختلف طول ساعات الصيام من عام إلى آخر وفق موعد الشهر وموقعه داخل الفصول، إذ تعتمد مدة الصيام على الفارق بين وقتي الفجر والمغرب في كل منطقة.

كما أن عدد ساعات الصيام لا يكون ثابتًا طوال الشهر، بل يتغير تدريجيًا مع حركة الشمس واختلاف توقيت الشروق والغروب خلال أيام رمضان.

موعد تحري هلال رمضان

تكتسب ليلة الأحد 7 فبراير 2027 أهمية خاصة، باعتبارها الموعد المحدد لتحري هلال رمضان وفق التقديرات الواردة.

وخلال هذه الليلة، يترقب المسلمون نتيجة الرؤية الشرعية التي يتم على أساسها تحديد ما إذا كان اليوم التالي هو أول أيام الشهر الكريم، أو المتمم لشهر شعبان.

ومن هنا، فإن الموعد الفلكي المعلن حاليًا لا يمثل إعلانًا نهائيًا لبداية رمضان 2027، وإنما يظل تقديرًا مبنيًا على الحسابات الفلكية إلى أن يأتي موعد الرؤية الشرعية والإعلان الرسمي.

الحسابات الفلكية والموعد الرسمي

وتوضح الحسابات الفلكية المعلنة حاليًا أن الاثنين 8 فبراير 2027 هو الموعد المتوقع فلكيًا لبداية رمضان، بعد أن يكون الأحد 7 فبراير هو المتمم لشهر شعبان.

ومع ذلك، فإن اعتماد التاريخ النهائي يكون وفق الإجراءات الرسمية المتبعة في مصر، والتي تتضمن استطلاع الهلال وإعلان النتيجة للمواطنين.

وبالتالي، فإن كل المواعيد المنشورة قبل إعلان الرؤية الشرعية تظل حسابات فلكية استرشادية، ولا يُتعامل معها باعتبارها إعلانًا رسميًا نهائيًا لبداية شهر الصيام.



العد التنازلي للشهر الكريم

ومع بقاء نحو 143 يومًا وفق حساب 17 سبتمبر 2026 حتى الموعد الفلكي المتوقع، بدأت ملامح رمضان 2027 تظهر مبكرًا أمام المواطنين، خاصة مع تزايد عمليات البحث عن موعد أول أيام الصيام وعدد الأيام المتبقية على الشهر الكريم.

ويظل يوم الاثنين 8 فبراير 2027 هو الموعد الفلكي المتوقع حاليًا، على أن تكون ليلة الأحد 7 فبراير موعدًا لتحري الهلال، بينما يصدر الإعلان الرسمي بعد انتهاء إجراءات الرؤية الشرعية.

وبذلك يستمر العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان 1448 هجريًا، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لبداية الشهر في مصر يظل مرتبطًا بالإعلان الرسمي بعد استطلاع الهلال.