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أسامة كمال: واردات الصين من البترول تضعها في صدارة اللاعبين بسوق الطاقة العالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: واردات الصين من البترول تضعها في صدارة اللاعبين بسوق الطاقة العالمية

النفط
النفط
محمد البدوي

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، عن حجم الدور الذي تلعبه الصين في سوق الطاقة العالمي، موضحًا أن بكين تستورد نحو 11 مليون برميل من البترول يوميًا، ما يجعلها من أكبر مستهلكي الطاقة على مستوى العالم.

ضخامة الاستهلاك الصيني 

وأوضح كمال، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ضخامة الاستهلاك الصيني تجعل السوق الصينية شديدة الارتباط بحركة الإمدادات العالمية، خاصة مع اعتماد الصين على الواردات لتغطية جانب كبير من احتياجاتها من الطاقة.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن أي تغيرات تطرأ على مستويات الإنتاج أو حركة الإمدادات الدولية يمكن أن تنعكس على أسواق البترول والغاز، لافتًا إلى أن التطورات الإقليمية والدولية قد تؤدي إلى تغير مسارات تدفق الطاقة بين الدول المنتجة والأسواق المستهلكة.

تأمين الصين لاحتياجاتها من الطاقة

وأضاف أن تأمين الصين لاحتياجاتها من الطاقة يعتمد بدرجة كبيرة على تنوع مصادر الإمداد وقدرة حركة التجارة العالمية على الاستمرار بمرونة، في ظل ما تشهده أسواق الطاقة من متغيرات متلاحقة.

وأكد أسامة كمال أن حجم الطلب الصيني يبرز أهمية الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان استمرار تدفق الإمدادات، موضحًا أن التوازن بين مستويات الإنتاج وحجم الاستهلاك يعد عنصرًا أساسيًا في منظومة أمن الطاقة على المستوى العالمي.

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