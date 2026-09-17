تركيا تدين محاولة الهجوم على مكة المكرمة بطائرة مسيرة

أدانت الجمهورية التركية، اليوم الخميس، محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على مكة المكرمة.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران- في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي- "أدين بأشد العبارات محاولة الهجوم الدنيئة بطائرة مسيرة التي استهدفت حرمة وأمن مدينة مكة المكرمة المقدسة".

وأكد ئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن "أي محاولة للهجوم على الحرمين الشريفين، اللذين يحظيان بمكانة مقدسة لدى العالم الإسلامي، تمس ضميرنا الجماعي؛ إذ تُعد حماية السلام والأمن في مكة المكرمة أمرا بالغ الأهمية للعالم الإسلامي بأسره"، مضيفا: "نقف إلى جانب بلدنا الشقيق، المملكة العربية السعودية، ونعرب عن تضامننا ومواساتنا إثر هذا الهجوم".