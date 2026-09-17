اتكهربوا وماتوا بمعمل مخلل.. محافظ الأقصر يقدم واجب العزاء في مأساة أسرة أرمنت



توجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى عزبة الأسد بمنطقة أرمنت الحيط التابعة لمركز ومدينة أرمنت، لتقديم واجب العزاء لأسرة وذوي ضحايا الحادث الأليم الذين وافتهم المنية إثر الحادث المأسوي الذي وقع داخل معمل لإنتاج المخللات بالمنطقة، معرباً عن بالغ حزنه ومواساته لأسر المتوفيين والأهالي في مصابهم الجلل.

كما شارك فى تقدم واجب العزاء محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة أرمنت، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة الطود ، وعبد الستار رضا ، واحمد ادم عضوا مجلس النواب.

وأكد محافظ الأقصر، خلال تقديمه لواجب العزاء لأسرة وذوي ضحايا الحادث، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف إلى جوارهم بكامل إمكانياتها لتجاوز هذه الأزمة، مشددًا على التنسيق المستمر لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة وتذليل أي عقبات أمامهم، ومساندتهم لتقديم الدعم اللازم في هذه الظروف العصيبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان قد وقع حادث مأساوي، أمس الأربعاء، داخل معمل لإنتاج المخللات بعزبة الأسد بمنطقة أرمنت الحيط ، أسفر عن 6 وفيات و3 مصابين ، حيث توفى صاحب المعمل وأبنائه الأربعة وعمهم، إثر تعرضهم لصعق كهربائي داخل بئر مياه مزود بغاطس خاص بأعمال التخليل.

وعلى الفور، أناب محافظ الأقصر ، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بالتوجه إلى موقع الحادث، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتنسيق مع الجهات المعنية، كما وجه محافظ الأقصر مديريتي التضامن الاجتماعي والعمل، باتخاذ الإجراءات اللازمة كلٌّ فيما يخصه، حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة إغاثة عاجلة، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين.