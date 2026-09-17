سمير فرج: الشرق الأوسط أصبح بؤرة التوتر في العالم والتطورات بها تؤثر على الاقتصاد

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت بؤرة للتوتر في العالم؛ في ظل استمرار التطورات والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن حالة التوتر والقلق مستمرة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الأحداث في الشرق الأوسط أصبحت متغيرة ومتسارعة، مع ظهور تطورات جديدة كل عدة أيام.

وأكد أن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط يؤثر بشكل مباشر على العالم كله، خاصة في ظل ارتباط المنطقة بإمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة، وما يتعلق بضرب الخطوط والمنشآت في السعودية، قد تنعكس على أسعار البترول عالميًا خلال الفترة المقبلة.

وتطرق فرج إلى الصراع بين إيران والولايات المتحدة، موضحًا أن الهدف المعلن في بداية الحرب كان منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف أن تطورات الصراع انتقلت لاحقًا إلى مضيق هرمز، معتبرًا أن المضيق أصبح محورًا رئيسيًا في الحرب، خاصة في ظل تأثيره على حركة النفط العالمية.

وأشار إلى أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز من شأنه أن ينعكس على أسواق النفط في مختلف أنحاء العالم.