أطيب وأنقى خلق الله.. حنان مطاوع تدعم سامح حسين بعد خضوعه لعملية جراحية

وجهت الفنانة حنان مطاوع رسالة دعم للفنان سامح حسين؛ عقب دخوله المستشفى وخضوعه لعملية جراحية، متمنية له الشفاء العاجل وتمام الصحة.

وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «أطيب وأنقى خلق الله، أسأل الله العظيم ذو العرش العظيم أن يشفيك يا سامح».

وكشفت زوجة الفنان سامح حسين عن آخر تطورات حالته الصحية، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وكتبت زوجة سامح حسين عبر حسابها على فيسبوك: “محتاجين دعواتكم الطيبة معانا.. حالته تتحسن بس لسه في الرعاية ومحتاج متابعة.. الزيارة ما زالت ممنوعة لكن الحمد لله رب العالمين فيه تحسن”.

تفاصيل الحالة الصحية لـ سامح حسين

وبحسب المعلومات المتداولة حول حالته الصحية، تعرض سامح حسين لوعكة صحية مفاجئة، خضع على إثرها لعملية جراحية، قبل أن تستدعي حالته المتابعة الطبية داخل العناية المركزة.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن التشخيص الطبي الدقيق أو السبب المحدد الذي أدى إلى دخوله العناية المركزة، لذلك لا يمكن تأكيد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة مرضه أو تفاصيل حالته إلا من خلال أسرته أو الفريق الطبي المعالج.