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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام عاشور يجسد "غالب" الضابط العراقي في مسلسل High Value Target

هشام عاشور
هشام عاشور
محمد سعيد

يستعد الفنان هشام عاشور لظهوره خلال أيام، في المسلسل الجديد العالمي «الهدف - High Value Target: The Hunt for Saddam» والذي بدأ عرضه منذ أيام، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على Watch It وعلى شبكة TNT الأمريكية وOn hbo max .

ويجسد هشام عاشور شخصية ضابط عراقي في المسلسل الذي تدور أحداثه عن الغزو الأمريكي على العراق، حيث يقدم عاشور دورا محوريا ضمن الأحداث يتناول من خلاله أبعادا إنسانية وعسكرية معقدة في فترة التحولات السياسية التي شهدها العراق في ذلك الوقت.

هشام عاشور

أعرب الفنان هشام عاشور عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا العمل الدرامي  العالمي، وأكد أنه يمثل بالنسبة له نقطة تحول كبيرة ومهمة في حياته الفنية، وأشار بأن شخصية  الضابط العراقي "غالب" التي يجسدها  في المسلسل بها العديد من المفاجآت ضمن الأحداث، حيث يستقبل النجم العالمي جويل كينامان الذى يجسد شخصية ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» "جون نيكسون" الذي يلقى القبض على الرئيس العراقي صدام حسين.

وصرح عاشور بأنه تم اختياره لأداء شخصية الضابط غالب، منذ أكثر من عام ونصف العام، بعد مكالمة من شركة (Turquoise Casting Studio) إحدى الوكالات الفنية العالمية، لعمل اختبار أداء عن فيلم عالمي، وليس مسلسل، وكان هناك أكثر من 30 ممثل من مختلف الدول، إلا ان المخرج الأمريكي ليزلي جريف، وقع اختياره علي.

ويشكل مسلسل «High Value Target» حجر زاوية في الإنتاجات الدرامية الضخمة التي تسلط الضوء على الحقبات التاريخية المفصلية بالمنطقة، ويدور المسلسل في إطار درامي تشويقي مكون من 8 حلقات تناقش كواليس الغزو الأمريكي للعراق وتداعياته.

تستعرض أحداث المسلسل حول تفاصيل التحقيقات الموسعة مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عقب إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمريكية في ديسمبر 2003.

والعمل مستوحى بالكامل من كتاب المذكرات الشهير «استجواب الرئيس - Debriefing the President" للمؤلف جون نيكسون، وهو أول محلل سياسي بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) قاد جلسات التحقيق المطولة، مستعرضا المواجهات المعقدة عالية المخاطر.

يجمع مسلسل «الهدف» نخبة من صناع السينما والدراما على المستوى الدولي والعربي؛ حيث يؤدي النجم العالمي جويل كينامان دور ضابط المخابرات جون نيكسون، بينما يجسد الفلسطيني وليد زعيتر شخصية الرئيس الراحل صدام حسين، وتؤدي النجمة الأمريكية دانييل لويس شخصية وزيرة الخارجية السابقة «كوندوليزا رايس»، والمسلسل من تأليف وإخراج الأمريكي ليزلي جريف، وإنتاج المرشح للأوسكار ألكسندر رودنيانسكي. ومنتج بالتعاون مع شبكتي TNT وWarner Brosو  Aroma Studios.

هشام عاشور الفنان هشام عاشور High Value Target مسلسل High Value Target

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