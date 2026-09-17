مستشار خامنئي: إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد إسقاط ترامب ونتنياهو

أكد المستشار السياسي للمرشد الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم الخميس، أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد إسقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من السلطة.

وأوضح ذو القدر أن إيران تعتزم الانتقام لمقتل المرشد الراحل، علي خامنئي، وآلاف الأشخاص الآخرين، ووصف استمرار إغلاق مضيق هرمز بأنه "المرحلة الأولى" من هذا الانتقام، بحسب ما أورده موقع "إيران انترناشيونال".

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس أن قواتها أجبرت 104 سفن تجارية على تغيير مسارها لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت بيانات أولية لتتبع السفن أن عدد سفن شحن ​البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى ثلاث فقط ‌أمس الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ نحو ​17 سفينة.