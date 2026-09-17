أحمد كريمة يحسم الجدل: الشبكة الذهب ليست واجبة في الشريعة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسعار الذهب وتكاليف الزواج، ولذلك على الأسر أن تخفف عن بعضها من أجل تكوين حياة زوجية سعيدة.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا حرج على الشاب الذي لا يشتري شبكة من الذهب لزوجته في الخطوبة.

ولفت إلى أن الشاب قد يشتري لخطيبته خاتمًا من حديد، ولذلك نؤكد أن العرف الفاسد لا يُعمل به، وليس واجبًا في الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يستدين الشاب من أجل شراء شبكة، فمن الممكن أن يتم وضع الأموال في مكانها الطبيعي.

وتابع أن المهر شرط، وأن سيدنا رسول الله لم يكن يُغالي في المهر، ولذلك علينا أن نخفف عن بعضنا، وأن المهر قد يكون بأقل شيء.