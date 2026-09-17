دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الخميس 17-9-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر العملات الأجنبية

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية ثباتا من دون تغيير يذكر بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 52.08 جنيها للشراء و 52.18 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 69.54 جنيها للشراء و 69.96 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 59.67 جنيها للشراء و 59.92 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 63.04 جنيها للشراء و63.34 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.99 جنيها للشراء و 8.01 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 37.21 جنيها للشراء و 37.32 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.52 جنيها للشراء و 5.53 جنيها للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وصر الـ100 ين ياباني 33.45 جنيها للشراء و 33.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي إلي 37.02 جنيها للشراء و 37.13 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني إلي 7.76 جنيها للشراء و 7.78 جنيها للبيع.