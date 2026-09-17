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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 بصورة نسبية خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري، وفق الأسعار الواردة في آخر تحديث، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.86 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، بينما اختلفت مستويات سعر العملة السعودية من بنك إلى آخر وفق أسعار الشراء والبيع المعلنة في كل مؤسسة مصرفية.

وتحظى متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري باهتمام كبير من المتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع اختلاف سعر الشراء وسعر البيع بين البنوك، وهو ما يجعل معرفة أحدث سعر للريال السعودي في كل بنك أمرًا مهمًا للراغبين في شراء العملة السعودية أو بيعها، ولذلك يرصد التقرير الآتي أسعار الريال السعودي الواردة في آخر تحديث للتعاملات المسائية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

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سعر الريال السعودي اليوم

كم سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.86 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، وصل سعر الريال السعودي إلى 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار وجود تقارب في مستويات سعر الريال السعودي بين عدد من البنوك، مع اختلافات محدودة في أسعار الشراء والبيع، وهو ما يجعل المقارنة بين البنوك من أكثر عمليات البحث المرتبطة بسعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليومية.

ما سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 نحو 13.81 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث وارد في البيانات محل التقرير.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس ضمن مستويات الأسعار المعلنة للعملة السعودية في البنوك المصرية، مع وجود اختلاف بين سعر شراء الريال من العملاء وسعر بيعه للعملاء وفق الأسعار المصرفية المعلنة.

سعر الريال القطري في مصر اليوم

كم سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني؟

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني إلى 13.73 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للأسعار الواردة في البيانات.

ويظهر الفرق بين سعر شراء الريال السعودي وسعر بيعه في البنك ضمن نطاق الأسعار التي تختلف من مؤسسة مصرفية إلى أخرى، وهو ما يجعل معرفة السعرين معًا ضرورية عند البحث عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 13.82 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بحسب آخر الأسعار الواردة في التحديث.

ويستمر سعر الريال السعودي في التحرك ضمن مستويات متقاربة بين عدد من البنوك، مع اختلاف قيمة العملة السعودية عند الشراء مقارنة بسعر البيع، لذلك يبحث المتعاملون عن السعر المعلن في البنك الذي يرغبون في إجراء معاملاتهم من خلاله.

كم بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي 13.82 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

ويعد سعر الشراء وسعر البيع من أهم البيانات التي يبحث عنها المتابعون عند الاستعلام عن سعر الريال السعودي اليوم، إذ يوضح كل منهما القيمة المعلنة للعملة السعودية وفق اتجاه المعاملة المصرفية.

سعر الريال السعودي

ما سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي؟

استقر سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي عند 13.86 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث وارد في البيانات.

ويأتي سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي ضمن مستويات الأسعار المعلنة في عدد من البنوك المصرية، مع استمرار وجود فروق بين أسعار شراء العملة السعودية وأسعار بيعها.

كم سجل الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.43 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للأسعار الواردة في النص.

ويظهر من هذه المستويات وجود فارق بين سعر الشراء وسعر البيع، وهو أمر يظل من أبرز البيانات التي يهتم بها المتابعون عند مقارنة أسعار العملات في البنوك المصرية.

ما سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي 13.89 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث وارد عن تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا السعر ضمن قائمة أسعار الريال السعودي التي يبحث عنها المتعاملون يوميًا، خاصة مع اختلاف أسعار العملة السعودية بين البنوك بحسب سعر الشراء وسعر البيع المعلن في كل بنك.

سعر الريال السعودي في مصر

ما أبرز أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم؟

تشمل قائمة الأسعار الواردة في آخر تحديث سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.86 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، وفي بنك مصر عند 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة عند 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

كما سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.81 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني 13.73 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 13.82 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، وفي بنك البركة الإسلامي 13.82 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.86 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 13.43 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 13.89 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع.

هل سعر الريال السعودي مستقر اليوم الخميس؟

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات المسائية وفق البيانات الواردة في النص، مع اختلاف مستويات سعر الشراء وسعر البيع من بنك إلى آخر.

ويعني ذلك أن المتعامل الذي يرغب في معرفة سعر الريال السعودي اليوم لا يكتفي بالسعر المعلن في بنك واحد، وإنما يحتاج إلى مقارنة أسعار عدد من البنوك لمعرفة قيمة الشراء وقيمة البيع في كل مؤسسة مصرفية، خصوصًا أن الفروق بين الأسعار قد تختلف من بنك إلى آخر.

كيف يمكن متابعة سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري؟

تتطلب متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاعتماد على أحدث تحديثات الأسعار المعلنة من البنوك، لأن أسعار العملات يمكن أن تتغير خلال ساعات التعاملات، ولذلك فإن البحث عن عبارة "سعر الريال السعودي اليوم" يرتبط عادة بتاريخ التحديث ووقت نشر السعر.

وبحسب البيانات الواردة في هذا التحديث، فإن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 سجل في البنك المركزي المصري 13.86 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، مع تسجيل مستويات مختلفة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان وبنك البركة الإسلامي والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد وبنك أبو ظبي الإسلامي.

سعر الريال القطري في مصر اليوم

وتظل متابعة السعر المعلن وقت إجراء المعاملة هي الأساس بالنسبة للمتعاملين، خاصة أن أسعار الشراء والبيع تختلف بين البنوك، وهو ما يجعل تحديثات سعر الريال السعودي اليومية من الموضوعات الخدمية التي تحظى باهتمام مستمر من الباحثين عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.

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