قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
هل تؤثر البيئة في تكوين شخصية الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: جذع الشجرة حنّ إلى رسول الله فكيف لا تشتاق إليه قلوب المؤمنين؟

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله ﷺ هو الرحمة المهداة، أرسله الله رحمةً للعالمين، فكان ﷺ رحيمًا بالخلق، محبًّا لهم، وامتدت آثار هذه الرحمة والمحبة إلى كل ما حوله؛ إلى الإنسان والحيوان، بل وإلى الجماد، حتى رأينا الجماد يحنُّ إليه شوقًا ومحبةً.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك، أنه من أعجب مشاهد هذه المحبة حنينُ الجذع إلى سيدنا رسول الله ﷺ.

وأشار الى أنه كان سيدنا رسول الله ﷺ يقوم يوم الجمعة، فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد ويخطب، حتى صُنع له المنبر، فلما تحوَّل ﷺ إليه، حنَّ الجذع لفراقه.

وجاء في الحديث الصحيح عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار -أو رجل-: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرًا؟ قال: «إِنْ شِئْتُمْ»، فجعلوا له منبرًا.

فلما كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي ﷺ فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يُسكَّن.

فإذا كان الجذع قد حنَّ إلى سيدنا رسول الله ﷺ، واشتاق إلى قربه، فكيف بقلوب المؤمنين الذين عرفوا قدره، وآمنوا به، وتعلقت أرواحهم بمحبته ﷺ، وقد وصفه ربُّه سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].

وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ»، وقال ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»، وقد رُوي في بعض أخبار حنين الجذع أن النبي ﷺ قال: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وحنين الجذع ثابت، وهو من دلائل نبوته ﷺ؛ جذع لا يعقل كعقل الإنسان، ومع ذلك حنَّ لفراق سيدنا رسول الله ﷺ حتى سمع الصحابة حنينه.

ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله إذا حدَّث بحديث الجذع بكى، ثم قال: «يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله ﷺ شوقًا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه».

فكيف لا تشتاق القلوب إلى سيدنا رسول الله ﷺ، وقد اشتاق إليه الجذع وحنَّ لفراقه؟!

فاللَّهُمَّ صلِّ على نور الأنوار، وسر الأسرار، وترياق الأغيار، ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وأفضاله.

سيدنا النبي فضل الصلاة على النبي عجائب الصلاة على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

أحمد العوضي ويارا السكري

قبل التلميح بارتباطهما.. يارا السكري: أحمد العوضي إيده تقيلة

بعد 17 سنة من «تغيب تاني».. محمد الكيلاني يعيد ذكريات الكليب مع إلهام وجدي والجمهور يطالب بعمل جديد

بعد 17 سنة من تغيب تاني.. محمد الكيلاني يعيد ذكريات الكليب مع إلهام وجدي

محمد امام

محمد إمام يحتفل بعيد ميلاده وسط جمهوره: «خليتوا اليوم ده مميز»

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد