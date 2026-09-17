قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
هل تؤثر البيئة في تكوين شخصية الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرحبي: زيارة السلطان هيثم بن طارق لأنجولا تفتح آفاقا استثمارية واعدة

السفير عبدالله بن ناصر الرحبي
السفير عبدالله بن ناصر الرحبي
الديب أبوعلي

أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير غير المقيم في جمهورية أنجولا، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى أنجولا تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وأوضح الرحبي، أن الزيارة، التي تُعد الأولى لسلطان عُمان إلى جمهورية أنجولا، وتمتد ليومين، تأتي عقب زيارته إلى جمهورية بوتسوانا، وتعكس اهتمام سلطنة عُمان بتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز حضورها وشراكاتها مع القارة الأفريقية، التي تربطها بعُمان علاقات تاريخية وتجارية وثقافية ممتدة.

زيارة سلطان عُمان لأنجولا

وأشار السفير إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها أنجولا، بما يسهم في بناء شراكات ومشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن البنك الأفريقي العُماني يشكل منصة مالية وجسراً مهماً لربط رجال الأعمال والمستثمرين بالحكومات والجهات الاقتصادية في البلدين، ودعم تمويل المشروعات الاستثمارية المشتركة، إلى جانب توفير التسهيلات التي تساعد المستثمرين العُمانيين على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة والواعدة التي تزخر بها أنجولا.

وأكد الرحبي أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري من شأنه أن يضيف بعداً جديداً للعلاقات العُمانية-الأنجولية، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

سلطنة عُمان عُمان السفير عبدالله بن ناصر الرحبي جامعة الدول العربية جمهورية أنجولا السلطان هيثم بن طارق سفير سلطنة عُمان بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يفتتح الكنيسة الأثرية بدير "أبوفانا" بملوي بعد ترميمها

قافلة بيطرية مجانية بأسيوط

"الزراعة" تُنفّذ قافلة بيطرية مجانية بأسيوط لفحص وعلاج 591 رأس ماشية

الطلاب

ولادنا خرجوا لوحدهم.. غضب أولياء أمور طلاب بالمنيا بسبب الانصراف المبكر

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد