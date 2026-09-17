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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يطالب الأسر المصرية بمساعدة الدولة في حماية الأطفال من إساءة استخدام وسائل التواصل

السيد الرئيس السيسي
السيد الرئيس السيسي
أ ش أ

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسر المصرية بمساعدة الدولة وأجهزاتها المختلفة في حماية الأطفال دون سن 15 عاماً من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة أن تساهم الأسر المصرية في تنفيذ إجراءات الدولة في هذا الصدد.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال حفل تخرج الدورة رقم (6) للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل)، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة اليوم الخميس، إن الدولة تعمل من خلال أجهزاتها المختلفة على حماية الأطفال من الاستخدام الخطأ لوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الأسر المصرية متابعة أطفالهم دون 15 عاما ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر فقط على سن قوانين من الدولة أو وضع إجراءات معينه وإنما الأمر يتطلب من الأسر المصرية التدخل أيضا لمنع أطفالهم دون السن 15 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية حسن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال دون سن 15 عاماً من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الله سبحانه وتعالى بأن يجعل شباب مصر سبباً لكل الخير والسلام لمصر.

وقد شهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج الدورة رقم (6) للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل)، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأنه كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية العسكرية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

السيد الرئيس السيسي حماية الأطفال الأكاديمية العسكرية المصرية

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