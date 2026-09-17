محافظ أسوان يتابع نتائج القوافل الطبية المجانية بقرى نصر النوبة.. وتكثيف جهود النظافة بكلابشة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز الرامية إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال دعم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف المدن والقرى.

قافلة طبية مجانية بقرية الأمال تخدم 188 حالة

وفى هذا الإطار، تابع ماهر خيرى رئيس قرية النقرة أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية التى تم تنظيمها بقرية الأمال، لخدمة أهالى القرية والمناطق المحيطة، حيث نجحت القافلة فى توقيع الكشف الطبى على 188 حالة فى عدد من التخصصات الطبية، شملت الباطنة والأطفال والجلدية والعظام والرمد.

وتأتى هذه القوافل فى إطار دعم جهود توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمناطق والقرى، وتيسير حصولهم على خدمات الكشف الطبى بالمجان، خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجاً، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى.

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بكلابشة

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بمدينة كلابشة برئاسة محمود بهاء بتكثيف جهودها للإرتقاء بمستوى النظافة العامة، من خلال رفع المخلفات والتراكمات من الشارع الرئيسى والشوارع الداخلية، مع نقلها إلى الأماكن المخصصة خارج نطاق المدينة.

وشملت الجهود الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لرفع التراكمات أولاً بأول، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الحضارى والجمالى، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.