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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
آية التيجي

لفتت إطلالة هايدي كرم الأنظار بإطلالة صيفية تجمع بين البساطة والطابع العصري، مع اختيار قطع من خامة الدنيم باللون الأزرق، وتنسيقها مع إكسسوارات تضيف لمسة شبابية إلى اللوك.

تفاصيل إطلالة هايدي كرم

وظهرت صاحبة الإطلالة بفستان قصير من الدنيم الأزرق، بتصميم يجمع بين الجزء العلوي المحدد للقوام والتنورة الواسعة نسبيًا، ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا وحيويًا.

ويتميز التصميم بأكتاف مكشوفة نسبيًا وتفاصيل خلفية واضحة، من بينها أزرار معدنية عند منطقة الظهر، إلى جانب خصر محدد وتنورة بتفاصيل تجمعات تمنحها حركة وانسيابية.

هايدي كرم

واكتملت الإطلالة بـ نظارة شمسية سوداء كبيرة نسبيًا، أضافت لمسة عصرية إلى اللوك، بينما اختارت حذاءً رياضيًا باللون الأبيض، ليبدو التنسيق عمليًا ومناسبًا لأجواء السفر والمصايف.

هايدي كرم

كما ظهرت بعض الإكسسوارات البسيطة في اليد، مع اعتماد تسريحة شعر طويلة منسدلة بدرجات البني، فيما جاء المكياج ناعمًا مع إبراز الشفاه بلون وردي.

هايدي كرم

إطلالة صيفية تجمع الأناقة والراحة

ويعتمد اللوك بشكل أساسي على فستان الدنيم باعتباره القطعة الأبرز، مع المزج بين الأناقة الكاجوال واللمسات العملية. كما ساعد اللون الأزرق في منح الإطلالة طابعًا صيفيًا يتناغم مع أجواء المكان والمناظر الطبيعية المحيطة.

هايدي كرم
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