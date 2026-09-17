أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات ملحوظة مع بداية تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026، بالتزامن مع تفاعل الأسواق مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، في خطوة أعادت رسم توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية والدولار وعوائد السندات خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في مصر الآن

وفق أحدث تحديثات الأسعار المتاحة، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7165 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6270 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5374 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50160 جنيهًا، وذلك قبل إضافة المصنعية والدمغة، مع اختلاف الأسعار النهائية من تاجر إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية وحركة السوق.

الذهب

وتشير الأسعار اللحظية المنشورة فجر الخميس إلى أن الذهب عيار 21 يتحرك بالقرب من مستوى 6270 جنيهًا للجرام، بعدما شهد السوق تقلبات خلال تعاملات الأربعاء مع تحركات الأونصة عالميًا عقب صدور قرار الفيدرالي.

ماذا حدث للذهب بعد قرار الفيدرالي؟

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه المنعقد الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي 0.25%، لتصل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 3.75% - 4%.

وأوضح الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن القرار يستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2%، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

ويكتسب القرار أهمية خاصة لأسواق الذهب، لأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عادةً يزيد جاذبية الأصول التي تحقق عائدًا، مثل أدوات الدخل الثابت، كما قد يدعم الدولار وعوائد السندات، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

لكن رد فعل الذهب هذه المرة جاء أكثر تعقيدًا؛ إذ أظهرت تحركات السوق العالمية ارتفاع الأونصة في أعقاب القرار، ووصلت خلال تعاملات الأربعاء إلى مستويات قرب 4345 دولارًا للأوقية، رغم رفع الفائدة، وفق بيانات نقلتها تقارير السوق.

لماذا لم يهبط الذهب بقوة رغم رفع الفائدة؟

لا يرتبط الذهب بقرار الفائدة وحده، وإنما يتحرك نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها اتجاه الدولار الأمريكي، وعوائد السندات، والتضخم، والطلب الاستثماري، والمخاطر الجيوسياسية.

كما أن الأسواق لا تركز فقط على القرار الحالي، وإنما تتابع أيضًا إشارات الفيدرالي بشأن القرارات المقبلة. وأظهرت توقعات مسؤولي البنك المنشورة بعد الاجتماع أن غالبية المسؤولين يتوقعون زيادة أخرى للفائدة خلال عام 2026، وهو ما يجعل مسار السياسة النقدية المقبلة عنصرًا مهمًا في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة القادمة.

الذهب بين الأونصة العالمية والدولار

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بصورة مباشرة بحركة الأونصة في الأسواق العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه وحجم الطلب والعرض داخل السوق المصرية.

وبالتالي، فإن أي ارتفاع أو انخفاض في السعر العالمي لا ينتقل بالضرورة إلى السوق المصرية بنفس النسبة، إذ يمكن أن تتغير الأسعار المحلية وفقًا لتحركات سعر الصرف والطلب المحلي وهوامش التداول.

وتظهر البيانات الأخيرة أن الذهب عيار 21 كان قد تحرك خلال الأيام السابقة في نطاقات متقاربة نسبيًا، قبل أن يشهد ارتفاعًا خلال تعاملات الأربعاء بالتزامن مع صعود الأونصة عالميًا.

أسعار السبائك والجنيه الذهب

وبناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 البالغ نحو 7165 جنيهًا، سجلت أسعار السبائك الخام تقريبًا مستويات تبدأ من:

- سبيكة 1 جرام: نحو 7165 جنيهًا.

- سبيكة 2.5 جرام: نحو 17912 جنيهًا.

- سبيكة 5 جرامات: نحو 35825 جنيهًا.

- سبيكة 10 جرامات: نحو 71650 جنيهًا.

- سبيكة 20 جرامًا: نحو 143300 جنيه.

- سبيكة 50 جرامًا: نحو 358250 جنيهًا.

وهذه الأرقام تمثل قيمة الذهب الخام وفق السعر المنشور، ولا تعني بالضرورة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، إذ تضاف المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى بحسب المنتج والبائع.