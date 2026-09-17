رويترز: مسيرة تستهدف معسكرًا للمعارضة الإيرانية الكردية في السليمانية

أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصادر، بأن طائرة مسيرة استهدفت معسكرًا تابعًا للمعارضة الإيرانية الكردية في محافظة السليمانية شمال العراق.

ويأتي الهجوم في سياق سلسلة من الاستهدافات التي طالت خلال الأشهر الماضية مواقع تابعة لجماعات كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق، وسط توتر أمني متصاعد على خلفية الصراع بين إيران وهذه الجماعات.

وسبق أن تعرضت مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في مناطق مختلفة من إقليم كردستان، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير بشكل فوري.

وتستضيف مناطق في إقليم كردستان العراق منذ سنوات جماعات كردية إيرانية معارضة، بينها أحزاب وجماعات مسلحة تتهمها طهران بتنفيذ أنشطة معادية لها انطلاقًا من الأراضي العراقية، بينما تؤكد السلطات الكردية العراقية أنها لا تسمح باستخدام أراضي الإقليم لتهديد دول الجوار.

ولم تتضح على الفور طبيعة الأضرار أو ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن وقوع إصابات، بحسب المعلومات الأولية التي نقلتها «رويترز».

