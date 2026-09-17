تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

تزايدت حالة الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إلى جانب نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، بالتزامن مع تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية.

الهيئة العامة للارصاد الجويه

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول تعطيل الدراسة، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بتعليق الدراسة بسبب الموجة الحارة لا أساس له من الصحة، مشددة على انتظام الدراسة بجميع مدارس الجمهورية بشكل طبيعي وفق الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2026/2027، مع تحذير الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية.

وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، موضحة أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تشهد انكسارًا في الأجواء شديدة الحرارة وانخفاضًا في درجات الحرارة، مع بداية فرص سقوط الأمطار، نتيجة تأثرها بكتل هوائية شمالية غربية نشطة ومحملة بالرطوبة، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، مع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مشيرة إلى تحسن الأجواء وانكسار حدة الحرارة بالمناطق الداخلية مع دخول الكتلة الهوائية الشمالية الغربية بنهاية يوم الخميس.

وبشأن طقس الخميس 17 سبتمبر 2026، حذرت الأرصاد من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا، ومعتدل إلى مائل للحرارة ورطب ليلًا وفي الصباح الباكر، مع ظهور شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتصل درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة إلى 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري، و32 درجة على السواحل الشمالية، و41 درجة في شمال الصعيد، و45 درجة في جنوب الصعيد.

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على انتظام إجراءات المتابعة داخل المدارس، ومن بينها تسجيل غياب الطلاب يوميًا إلكترونيًا للصفوف والمراحل التعليمية المطبق عليها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية وإخطار أولياء الأمور دوريًا بحالات غياب أبنائهم، إلى جانب الالتزام باللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي، والتوسع في أساليب التحفيز والتوجيه التربوي لتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المدارس.

وبذلك، تظل الدراسة منتظمة وفق المعلن رسميًا، بينما تستمر متابعة حالة الطقس وأي مستجدات قد تطرأ على الأوضاع الجوية من خلال البيانات الرسمية للجهات المختصة.