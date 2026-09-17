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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة: التعاون مع «الحرب العليا» يدعم حماية الموارد الطبيعية وتأهيل الكوادر الوطنية

مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى
مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى
حنان توفيق

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة، وتأهيل الكوادر الفنية، واطلاعهم على الجهود التى تبذلها الدولة.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتعزيز ودعم أواصر التعاون بين الجهات التابعة للوزارة ومؤسسات الدولة المختلفة .

استقبل مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بالزيت بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء التابع لجهاز شئون البيئة وفداً من كلية الحرب العليا برئاسة اللواء أركان حرب أسامة مصطفى فى زيارة تفقدية للمركز بحضور عدداً من العسكريين المصريين وأعضاء هيئة التدريس والدارسين ولفيف من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة والمدنيين من وزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة، وتأهيل الكوادر الفنية، واطلاعهم على الجهود التى تبذلها الدولة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة باعتبارها أحد مرتكزات مجالات الأمن القومي.

ومن جانبه أوضح المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة أن الزيارة تهدف إلى التعرف على جهود الجهاز ممثلاً فى مركز السلام فى حماية البيئة البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي وآليات مواجهة التلوث البحري، والإطلاع على تجربة محمية رأس محمد باعتبارها إحدى المحميات الطبيعية الهامة في جمهورية مصر العربية، لما تمثله من نموذج للتوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها في دعم التنمية المستدامة.

تجربة عملية باستخدام أنظمة المكافحة البحرية والشاطئية والمواد الماصة للزيت

وخلال الزيارة، استعرض مسئولى المركز أنشطته ونطاق عمله، والقدرات الاسترجاعية والتخزينية المتطورة التي يتمتع بها، كما قدم فريق العمل عرضاً لتجربة عملية باستخدام أنظمة المكافحة البحرية والشاطئية والمواد الماصة للزيت، فضلاً عن استعراض إمكانيات الوحدة البحرية التخصصية بالمركز (إنفايروشارم) وأنظمة حواجز احتواء الزيت بمختلف أنواعها.

وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء أركان حرب أسامة مصطفى بالإمكانيات التي يمتلكها المركز، مثنياً على الكفاءة والجاهزية العلمية والعملية للطاقم، معرباً عن أمنياته للجميع بدوام التوفيق والنجاح واستمرار أعلى درجات الاستعداد لحماية البيئة البحرية، وتقديراً لجهود المركز ودوره فى حماية البيئة، و أهدى رئيس الوفد درع كلية الحرب العليا لمسئولى المركز تقديراً لجهوده فى حماية البيئة .

بشرم الشيخ حماية البيئة البحرية لحماية البيئة لحماية البيئة البحرية

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