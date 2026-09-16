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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتحاد الإعلاميين الإفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يبحث التعاون المؤسسي مع الاستعلامات

اتحاد الإعلاميين الإفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية
اتحاد الإعلاميين الإفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية
أ ش أ

بحث وفد من اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية، برئاسة الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، مع السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برنامج عمل تنفيذي يتضمن مبادرات وآليات واضحة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال السفير علاء يوسف، بمقر الهيئة في القاهرة، اليوم الأربعاء وفد الاتحاد الذي ضم الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني، نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي نبيل نجم الدين، نائب رئيس مجلس أمناء الاتحاد.

وفي مستهل اللقاء، أهدى وفد الاتحاد درع الاتحاد إلى السفير علاء يوسف، تقديراً لجهوده في دعم العمل الإعلامي وتعزيز التواصل مع المؤسسات والجهات الإعلامية، وتثميناً للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات.

وتناول اللقاء إعداد مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون بين الاتحاد والهيئة، بما يمهد لإطلاق برامج ومشروعات مشتركة في المجالات الإعلامية، إلى جانب بحث فرص التنسيق بين إدارة التدريب بالهيئة وقطاع التدريب بالاتحاد، من خلال تنظيم دورات وبرامج تدريبية وورش عمل مشتركة تستهدف تطوير مهارات الإعلاميين وتبادل الخبرات والتجارب المهنية.

كما ناقش الجانبان إمكانات التعاون في تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الحوار والتواصل بين الإعلاميين من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ويدعم جهود بناء جسور التواصل بين الشعوب عبر الإعلام.

واستحوذ ملف الإعلاميين اللاجئين الموجودين في مصر على جانب من المناقشات، حيث بحث الطرفان سبل تقديم الدعم المهني والإنساني لهم، ومساعدتهم على تطوير قدراتهم والحفاظ على ارتباطهم بمهنهم الإعلامية، فضلاً عن دراسة آليات الدعم النفسي والمهني في ظل الظروف الاستثنائية التي دفعتهم إلى مغادرة بلدانهم.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، والعمل على صياغة محاور التعاون التي جرى بحثها في صورة برنامج عمل تنفيذي يحدد آليات التنفيذ والمبادرات المشتركة، بما يعزز الاستفادة المتبادلة ويدعم الشراكة المؤسسية بين الاتحاد والهيئة.

وأعرب السفير علاء يوسف عن تقديره للدور الذي يقوم به اتحاد الإعلاميين الإفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى متابعته لأنشطة الاتحاد وفعالياته، وما يقدمه من جهود في مجالات الإعلام والتدريب والتواصل بين الإعلاميين.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، تقديره لدور الهيئة العامة للاستعلامات في دعم التواصل الإعلامي وتعزيز العلاقات الإعلامية المصرية مع المحيطين الأفريقي والدولي، معرباً عن حرص الاتحاد على إقامة تعاون مؤسسي فاعل مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الخالد إلى أن الاتحاد يتطلع إلى أن يمثل التعاون مع الهيئة خطوة جديدة لتوسيع مجالات العمل الإعلامي المشترك، وتطوير برامج التدريب، ودعم الإعلاميين، وفتح آفاق أوسع للحوار والتواصل بين الشعوب.

يأتي اللقاء في إطار توجه اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية نحو بناء شراكات مؤسسية مع الجهات المعنية، وتفعيل دوره في توظيف الإعلام كأداة للتواصل والتفاهم وتعزيز التقارب بين الشعوب.

ك ف

/ أ ش أ /

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